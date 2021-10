Vaduz (awp) - Die LLB-Gruppe will in ihrer neuen Strategieperiode bis 2026 das Wachstum beschleunigen. Gleichzeitig will die liechtensteinische Bankengruppe effizienter und auch nachhaltiger werden und weiter in die Digitalisierung investieren, wie sie am Mittwoch mitteilte. Bezüglich Wachstum nimmt sich die LLB-Gruppe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...