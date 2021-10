Rotterdam, Niederlande (ots/PRNewswire) -- Full-HD-Visualizer für den Einsatz in der Klasse oder beim Homeschooling -AVer Europe (http://www.avereurope.com/), ein führender Anbieter von Lösungen für die Videokollaboration und von Bildungstechnologie, stellt die Präsentationskamera AVerVision U50 (https://de.presentation.avereurope.com/model/u50) vor, die Lehrkräfte bei Aktivitäten wie Streaming, Objekte- oder Livebilder teilen und Präsentieren unterstützt. Das Ergebnis: Der Unterricht ist lebendiger und interessanter und die Konzentration der SchülerInnen bleibt länger erhalten. Die AVerVision U50 verfügt über einen integrierten Schwenkarm, hat aber trotzdem ein kompaktes Design. Sie beeindruckt die Zuschauer mit der Darstellung vollständiger Dokumente und Objekte (größer als A4-Format). Sie verfügt neben ihrem 5 Megapixel-Kamerasensor und 8fachem Zoom über einen großen Aufnahmebereich und ein integriertes Mikrofon für Live-Videos mit 30 Bildern pro Sekunde, Videochats usw. Die flexibel einsetzbare Präsentationskamera AVerVision U50 ist ab sofort zum unverbindlichen Verkaufspreis von 237 Euro inkl. MwSt. im Fachhandel erhältlich.Komfortable Bedienung an den unterschiedlichsten EinsatzortenDer kompakte Visualizer AVerVision U50 wird über den Mini-USB-Anschluss im Nu an einen Laptop oder PC angeschlossen, um beliebige Szenarien, 3D-Objekte oder Dokumente für das Publikum in Bild und Ton einzufangen und virtuell darzustellen. Praktischerweise wird die Kamera per USB-Anschluss gleichzeitig mit Strom versorgt. Drei Knöpfe zur schnellen Bedienung von Kameraauslöser, Licht und Autofokus sind gut zugänglich am Kamerakopf angebracht. Auch der Anschluss an ein interaktives Whiteboard (IWB) oder ein interaktives Flatpanel (IFP) als Ausgabemedium sind per USB-Kabel schnell und unkompliziert erledigt.Zusätzlichen Komfort für die Unterrichtsgestaltung bietet die mitgelieferte A+ Suite Software von AVer, indem sie die Zusammenarbeit von Lehrern und Schülern mit Werkzeugen für Anmerkungen sowie mit der Integration von hochwertigen Visualisierungsbildern und Live-Video- bzw. Audioaufnahmen in Microsoft PowerPoint® ermöglicht. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass sich die U50 für den Transport kompakt zusammenlegen und dank Griffmulde im Standfuß leicht und sicher zum nächsten Einsatzort transportieren lässt.Rene Buhay, SVP Sales & Marketing von AVer Europe, sagt: "Der U50 ist einer der meistverkauften Visualizer und wurde insgesamt in der EU bereits in über 10.000 Klassenzimmern eingesetzt."Über AVer EuropeAVer Europe bietet intelligente technologische Lösungen, die Unternehmen und Bildungseinrichtungen dabei unterstützen, die Macht der visuellen Kommunikation für sich optimal nutzen zu können. Mit über 20 Jahren Erfahrung in Forschung, Entwicklung und Produktion hat AVer zahlreiche internationale Auszeichnungen für Design, Innovation, Anwendung und Service für außergewöhnliche Produktnutzbarkeit, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit erhalten.Weitere Informationen unter: http://www.avereurope.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1609520/AVer_Logo.jpgPressekontakt:+49 170 822 4522| E-Mail: janet@spacey-pr.deOriginal-Content von: AVer Europe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158482/5057982