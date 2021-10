Das Team aus weltweit führenden Gaming-Streamern kehrt zurück, um die Marke zu repräsentieren und mit Fans in aller Welt in Kontakt zu treten

Gillette (NYSE: PG), der weltweit führende Experte für die Männerkörperpflege, gab heute bekannt, dass die Gillette Gaming Alliance erneut antritt. In diesem Team sind Streamer aus aller Welt vertreten, die dazu ausgewählt wurden, die Marke zu repräsentieren und Inhalte für ein weltweites Zielpublikum zu erstellen. Bei der Gillette Gaming Alliance, die bereits zum vierten Mal in Folge stattfindet, ist mit Streamern aus insgesamt elf Ländern die bisher größte Gruppe am Start, sodass das die Alliance in diesem Jahr ein wirklich internationales Event ist.

Alle Teilnehmer der Gillette Gaming Alliance werden eigene Streams erstellen und ihre Rasiergewohnheiten, ihren persönlichen Stil und die neuesten Innovationen, Kernprodukte wie ProGlide und SkinGuard, Initiativen wie Movember und gegebenenfalls auch Werbeaktionen von Gillette vorstellen. Die Teammitglieder kommen zu gemeinsamen Streams zusammen, die auch als Squad-Streams bezeichnet werden. Sie erstellen im Verlauf des Jahres jedoch auch individuelle Streams. Zum ersten Mal in der Geschichte der Gillette Gaming Alliance werden die Streamer ihre Inhalte auch auf mehreren Plattformen wie Twitch, YouTube und TikTok bereitstellen.

"Wir freuen uns sehr, die Gillette Gaming Alliance jetzt im vierten Jahr in Folge weiterzuentwickeln wir haben die Liste der Streamer erweitert, weitere Länder aufgenommen und neue soziale Plattformen integriert, damit die Alliance noch größer und besser wird", so Gary Coombe, CEO von Gillette.

Pioniere der Gillette Gaming Alliance, darunter Alanzoka (Brasilien), Elded (Mexiko), DrLupo (Nordamerika), DeejayKnight (Nordamerika), Buster (Russland) und LandoNorris (Großbritannien) sind ebenso wie neue Teilnehmer am Start, bei denen es sich beispielsweise um oCastrin (Brasilien), Jolavanille (Frankreich), Juansguarnizo (Mexiko), DreadzTV (Russland) und Silvername (Russland) handelt. Die Gillette Gaming Alliance wird im Laufe des Jahres weitere Teilnehmer in die Riege aufnehmen, um weltweit für Aufsehen und Spannung zu sorgen.

Zudem werden die Teilnehmer der Gillette Gaming Alliance während des gesamten Programms im Auftrag von Gillette Giveaways für Konsumenten und Fans vorstellen, um die globale Community noch enger einzubinden.

"Es ist eine große Ehre, an der Gillette Gaming Alliance teilnehmen zu dürfen. Dabei werden wir unseren Fans in aller Welt neue Inhalte und spannende Möglichkeiten anbieten", so DrLupo, einer der weltweit bekanntesten Streamer. "Ich bin seit jeher von Gillette begeistert und nutze die Produkte der Marke täglich. Die Fortführung unserer Kooperation ist wirklich ein spannendes Projekt: Dieses Programm entwickelt sich immer weiter und macht einige herausragende Initiativen noch bekannter. Schließen Sie sich an, um mehr zu erfahren."

Gillette wurde vor Kurzem bei den Tempest Awards für die Arbeit des Unternehmens in der Welt des E-Sports und des Gaming als "Markenunternehmen des Jahres" ausgezeichnet.

Weitere Informationen über die Marke finden Sie hier auf der offiziellen Website von Gillette sowie auf Twitter, Facebook und Instagram.

Über Gillette

Seit über 120 Jahren bietet Gillette Präzisionstechnologie und unübertroffene Leistungsfähigkeit seiner Produkte und verbessert damit die Lebensqualität von über 800 Millionen Verbrauchern in aller Welt. Von der Rasur und Körperpflege bis hin zur Hautpflege und zum Schutz vor Transpiration bietet Gillette eine breite Produktpalette an, darunter Rasierer, Rasiergel (Gele, Schäume und Cremes), Hautpflege, Aftershaves, Antitranspirants, Deodorants und Körperpflegemittel. Weitere Informationen und aktuellste Informationen über Gillette finden Sie unter www.gillette.com. Unser gesamtes Produktsortiment finden Sie ebenfalls unter www.gillette.com. Folgen Sie Gillette auf Twitter, Facebook und Instagram.

Über Procter Gamble

P&G bietet Verbrauchern aus aller Welt ein enorm leistungsstarkes Portfolio an vertrauenswürdigen, führenden Qualitätsmarken wie Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze, Gain, Gillette, Head Shoulders, Lenor, Olay, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide, Vicks und Whisper. P&G ist weltweit in rund 70 Ländern tätig. Aktuelle Nachrichten und Informationen über P&G und die Marken des Unternehmens finden Sie unter http://www.pg.com. Weitere Informationen von P&G finden Sie unter www.pg.com/news.

