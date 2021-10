Die Bereitstellung der innovativen EVx-Plattform wird voraussichtlich bis zu 520 Millionen US-Dollar an Einnahmen generiere

Energy Vault, Inc. ("Energy Vault"), das Unternehmen, das mit seiner firmeneigenen Technologie nachhaltige Energiespeicherlösungen für die Netzebene entwickelt, meldete heute die Schließung einer Vereinbarung über ein Energiespeichersystem mit DG Fuels LLC ("DG Fuels"), einem aufstrebenden Marktführer im Bereich des erneuerbaren Wasserstoffs und der biogenen, synthetischen, nachhaltigen Flugkraftstoffe ("SAF") und Dieselkraftstoffe.

In der Vereinbarung hat Energy Vault zugestimmt, 1,6 Gigawattstunden (GWh) an Energiespeicherkapazität zur Unterstützung von DG Fuels in mehreren Projekten bereitzustellen, wobei das erste Projekt mit 500 Megawattstunden (MWh) in Louisiana realisiert werden soll. Diesem ersten Projekt werden weitere Projekte in British Columbia und Ohio folgen. hat ein Verfahren zur Herstellung von Kraftstoffen durch Kohlenstoffumwandlung entwickelt, das einen Umwandlungswirkungsgrad von 93 anstrebt, wodurch die für die Herstellung von SAF erforderliche Rohstoffmenge verringert und die Produktionskosten gesenkt werden.

DG Fuels wird die Schwerkraftspeichersysteme von Energy Vault einsetzen, um Ökostrom in Verbindung mit photovoltaischer Solarenergie bereitzustellen und die erneuerbare Energie so zu bündeln und zu formen, dass sie der Nachfrage nach grünem Wasserstoff entspricht. Die erneuerbare Energie wird zum Betrieb der HydrogenPro-Wasserelektrolyse für die Produktion von Wasserstoff und Sauerstoff verwendet.

Die fortschrittlichen Schwerkraftspeicherlösungen von Energy Vault basieren auf den bewährten physikalischen und maschinentechnischen Grundlagen der Energiespeicherung durch Pumpen von Wasser, wobei das Wasser jedoch durch speziell angefertigte Verbundblöcke oder "mobile Massen" ersetzt wird, die ihre Speicherkapazität im Laufe der Zeit nicht verlieren. Die Verbundblöcke können aus kostengünstigen und lokal beschafften Materialien hergestellt werden, beispielsweise aus dem Erdaushub auf der Baustelle, aber auch aus Abfallmaterialien wie Abraum aus Bergwerken, Kohleverbrennungsrückständen (Kohlenasche und Glasfasern aus ausgemusterten Rotorblättern von Windkraftanlagen.

Darüber hinaus sind die Systeme von Energy Vault auf die Minimierung von Umwelt- und Lieferkettenrisiken ausgelegt, was ein entscheidender Faktor bei der endgültigen Auswahl durch DG Fuels war. Die Systeme arbeiten automatisiert und sind mit einer fortschrittlichen Computersteuerung und einer Bildverarbeitungssoftware ausgestattet, die die Lade- und Entladezyklen koordinieren und dabei eine breite Palette von Speicherdauern von 2 Stunden bis zu 12 Stunden oder mehr abdecken.

Energy Vault rechnet damit, dass diese Vereinbarung Einnahmen von bis zu 520 Millionen Dollar für die drei Projekte generieren wird, von denen das erste voraussichtlich Mitte 2022 anlaufen wird.

Robert Piconi, CEO und Mitgründer von Energy Vault, kommentierte: "Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit DG Fuels und seinen Partnern, um erneuerbare Energie rund um die Uhr wirtschaftlich bereitzustellen und DG Fuels bei der Umsetzung der Pläne zur effizienten Lieferung von grünem Treibstoff an die Luftfahrtindustrie zu unterstützen. Unsere Energiespeichersysteme sind so konzipiert, dass sie die Verwendung lokaler Materialien maximieren und die Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort fördern, was die Nachhaltigkeitsvorteile der Einsatzpläne von DG Fuels noch verstärkt. Diese Projekte werden eine entscheidende Rolle bei der Verringerung unserer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen spielen und unser Land zugleich bei der Verwirklichung seiner Dekarbonisierungsziele weiter voranbringen."

Michael C. Darcy, CEO von DG Fuels, sagte: "Wir freuen uns, mit Rob und dem Team von Energy Vault gemeinsam an der Realisierung ihres innovativen Energiespeichersystems zu arbeiten, das unsere Anforderungen an eine zuverlässige, kostengünstige, sichere und nachhaltige Energiespeicherung am besten erfüllt. Das System von Energy Vault wird in unserem Technologie- und Anbieter-Ökosystem eine entscheidende Rolle bei der effizienten Bereitstellung von SAF für die Transportindustrie spielen."

Über Energy Vault

Energy Vault entwickelt nachhaltige Energiespeicherprodukte, die das weltweite Konzept der Energiespeicherung für Versorgungsunternehmen zur Gewährleistung der Netzstabilität transformieren. Unsere firmeneigene Energiemanagementsystem-Software und die schwerkraftbasierte Energiespeichertechnologie sollen Versorgungsunternehmen, unabhängige Stromerzeuger und industrielle Großverbraucher dabei unterstützen, ihre Energiekosten deutlich zu senken und gleichzeitig die Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu gewährleisten. Durch die ausschließliche Verwendung umweltfreundlicher Materialien und die Fähigkeit, Abfallstoffe für eine sinnvolle Wiederverwertung bei einzigartiger Wirtschaftlichkeit zu integrieren, beschleunigt Energy Vault den Übergang in die Kreislaufwirtschaft und eine Welt, die vollständig von erneuerbaren Energien versorgt wird. Mehr Informationen unter www.energyvault.com.

Energy Vault hat bereits eine Vereinbarung über eine Unternehmensfusion mit der Novus Capital Corporation II (NYSE: NXU, NXU.U, NXU WS) bekannt gegeben, die voraussichtlich dazu führen wird, dass Energy Vault im ersten Quartal 2022 an der New Yorker Börse notiert wird, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

Über DG Fuels

DG Fuels baut ein System für synthetische Kraftstoffe auf, das über den gesamten Lebenszyklus hinweg keine CO2-Emissionen verursacht, auf einer Technologie zur Umwandlung von Kohlenstoff basiert und einen Wirkungsgrad von 93 erreicht. Die Technologie von DG Fuels erfordert weder die Entwicklung neuer Motoren noch eine erweiterte Infrastruktur für den Transport und die Speicherung von Wasserstoff. Die innovative Technologie von DG Fuels produziert Wasserstoff durch Wasserelektrolyse und aus Biomasse gewonnene Kohlenstoffersatzkraftstoffe für Flugzeuge und potenziell auch für Lokomotiven, Schiffe und Lastwagen.

DG Fuels bietet den Endkunden ein bedeutendes Wertversprechen, das unter anderem erhebliche Umweltvorteile und die Möglichkeit zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen beinhaltet. Im Erfolgsfall wird die kohlenstoffeffiziente Lösung von DG Fuels alle kritischen Elemente für die Energieversorgung, den Kraftstoff und die Bereitstellung von nachhaltigem Flugkraftstoff (Sustainable Aviation Fuel, SAF) für seine Kunden miteinander verbinden. Mehr Informationen unter www.dgfuels.com.

Über Novus Capital Corporation II

Novus, dessen Wertpapiere an der NYSE unter den Tickersymbolen "NYSE: NXU, NXU.U, NXU WS" notiert sind, nahm bei seinem Börsengang im Februar 2021 rund 287,5 Millionen US-Dollar auf. Novus ist eine Akquisitions-Zweckgesellschaft, die gegründet wurde, um eine Fusion, einen Aktientausch, einen Erwerb von Vermögenswerten, einen Aktienkauf, eine Rekapitalisierung, eine Reorganisation oder einen anderen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen oder Einheiten durchzuführen. Novus Capital wird geleitet von Robert J. Laikin, Jeff Foster, Hersch Klaff, Larry Paulson, Heather Goodman, Ron Sznaider und Vince Donargo, die über umfangreiche Praxiserfahrung verfügen und Hightech-Unternehmen dabei helfen, ihre bestehenden und neuen Wachstumsinitiativen zu optimieren, indem sie Erkenntnisse aus umfangreichen Datenbanken und geistiges Eigentum einsetzen, die in den meisten Hightech-Unternehmen bereits vorhanden sind.

