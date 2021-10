In der vergangenen Woche verzeichnete das Strategiedepot Aktien Spekulativ einen starken Wertzuwachs um + 2,8 %, womit der Kursgewinn des MSCI WORLD (Euro)-Indexes um + 1,0 % klar in den Schatten gestellt wurde. Diese Überlegenheit beruhte vor allem auf dem weiterhin sehr günstigen Bild der bisherigen Unternehmensberichtspräsentationen in den USA und Europa zum 3. Quartal, was selbst auch die in der letzten Woche erneut eingetretenen Zinssteigerungen an den internationalen Anleihemärkten (z.B. 10 Jahres-Rendite öffentlicher US-Treasuries + 12 Stellen auf 1,64 ...

