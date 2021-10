Sevan gestaltet 28.000 Standorte im Gesundheitswesen mit einer Gesamtfläche von 35 Mio Quadratfuß

Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan) hat durch die Implementierung maßgeschneiderter, schlüsselfertiger End-to-End-Lösungen für 28.000 Einzelhandelskunden im Gesundheitswesen weltweit Millionen von Menschenleben positiv beeinflusst.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211027006168/de/

Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan) has positively impacted millions of lives worldwide through the implementation of customized, end-to-end turnkey solutions for 28,000 retail healthcare client sites. Sevan a global leader in innovative design, program management, construction services and data analytics extends services to pharmacies, COVID testing centers, hospitals, wellness clinics, kidney dialysis centers, veterinary clinics, tele-med centers and dental facilities for varying clients ranging from small businesses to Fortune 100 companies. (Photo: Business Wire)

Sevan ein weltweit führender Anbieter von innovativem Design, Programmmanagement, Baudienstleistungen und Datenanalysen bietet Dienstleistungen für Apotheken, COVID-Testzentren, Krankenhäuser, Wellnesskliniken, Nierendialysezentren, Tierkliniken, Telemedizin-Zentren und zahnmedizinische Einrichtungen für unterschiedliche Kunden an von Kleinbetrieben bis hin zu Fortune-100-Unternehmen.

"Es ist uns eine Ehre, den Gesundheitsbedürfnissen unserer Bevölkerung Priorität einzuräumen und unseren Kunden erstklassige Lösungen anzubieten, die das tägliche Leben beeinflussen und das Leben für uns alle vereinfachen", so Jim Evans, CEO und President von Sevan. "Die Definition von Gesundheitswesen entwickelt sich weiter, und viele Leute auf der ganzen Welt tun alles, was in ihrer Macht steht, um die zunehmenden Bedürfnisse der Menschen besser befriedigen zu können. Hut ab vor allen, die Einzelhandelsflächen im Gesundheitswesen vervollkommnen es ist ein Privileg, diesen Meilenstein mit unseren großartigen Kunden, unserem Team, unseren Partnern und allen Beteiligten zu feiern."

Sevans maßgeschneiderte, schlüsselfertige End-to-End-Lösungen für einige der größten Einzelhandels- und Restaurantmarken in den Vereinigten Staaten, Kanada und Großbritannien haben zur Gestaltung von Kundenstandorten mit einer Gesamtfläche von mehr als 3,5 Millionen Quadratfuß beigetragen.

Sevan bietet standortübergreifende Lösungen für Kunden über den gesamten Projektlebenszyklus an, darunter in den Bereichen Technologie und Datenanalyse, Immobilien- und Entwicklungsdienstleistungen, Bebauungspläne und -genehmigungen, Gutachten und Anlagenbewertungen, Architektur und Design, Konstruktionsdienstleistungen und Programmmanagement.

"Es war uns eine große Freude, mit unseren Kunden aus dem Gesundheitswesen zusammenzuarbeiten, während sie alles daran setzen, die unmittelbaren und langfristigen Gesundheitsbedürfnisse unseres Landes zu befriedigen", so Jim Furis, Chief Revenue Officer von Sevan. "Ihre Leidenschaft, Initiative und Kreativität bei der Verfolgung neuer Geschäftsmodelle, der Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen für unterversorgte Märkte oder der einfacheren Einlösung von Rezepten wirken sich positiv auf das Leben von Millionen von Menschen aus. Wir sind stolz darauf, Teil der Transformation ihrer Standorte zu sein und ihnen so zu helfen, fantastische Arbeit zu leisten!"

2021 wurde Sevan das achte Jahr in Folge als "Employee-Rated Great Place to Work" ausgezeichnet und belegte das vierte Jahr in Folge einen Platz auf der "Inc. 5000"-Liste der am schnellsten wachsenden privaten Unternehmen Amerikas. Ebenfalls im Jahr 2021 rangierte Sevan auf Platz 21 der 50 besten Programmmanagementfirmen von "Engineering News-Record (ENR)" und auf Platz 44 der 100 besten Auftragnehmer für Baumanagementleistungen von "ENR". Im Jahr 2020 wurde Sevan auf Platz 124 der FT-1000-Liste der "Financial Times" mit den wachstumsstärksten Unternehmen Amerikas geführt. Auf unserer Website erfahren Sie mehr über Sevan, unsere Auszeichnungen im Jahr 2021und unsere Übernahmen

Über Sevan

Sevan unterstützt namhafte globale Marken bei der Optimierung ihrer Bau- und Standortprogramme an mehreren Orten in den USA und auf internationaler Ebene. Sevan hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Chicago, nämlich in Downers Grove im US-Bundesstaat Illinois, beschäftigt über 400 Mitarbeiter und hat eine internationale Niederlassung in London.

Sevan Multi-Site Solutions hat den Anspruch, das weltweit beste Unternehmen bei der Bereitstellung von innovativem Design, Programmmanagement, Baudienstleistungen und Datenanalysen für Unternehmen mit mehreren Standorten zu sein. Bei Sevan unterstützen wir Menschen, Umwelt und die Geschäfte unserer Kunden mit Leidenschaft. Sevan greift weltweit bekannten Marken unter die Arme, darunter 7-Eleven, AAFES, Albertsons, Amtrak, BP, Chipotle, Corvias, DaVita, HCA Healthcare, HEB, Jiffy Lube, Kroger, Luxottica, McDonald's, Office Depot, QDOBA, Starbucks, Sunoco, Walgreens Boots Alliance, Walmart, WOW Carwash, Yum! Brands und Zaxby's. Sevan startet Initiativen an mehreren Standorten auf effiziente, berechenbare und transparente Weise. Mit bahnbrechenden Technologielösungen optimiert Sevan die Konstruktion von Neubauten, Umbauten, Umgestaltungen und Renovierungen. Sevan hat lizenzierte Architekten in 49 Staaten der USA sowie in D.C., den kanadischen Provinzen, Guam und den Nördlichen Marianen. Sevan beschäftigt professionelle Ingenieure und verfügt über Generalunternehmerlizenzen in mehr als 25 Staaten. Seit seiner Gründung im Jahr 2011 hat Sevan mehr als 21.000 Einzelhandelsgeschäften und 14.000 Restaurants ein neues Gesicht gegeben. Das Team hat außerdem mehr als 28.000 Baugutachten über eine Gesamtfläche von mehr als 700 Mio. Quadradfuß abgeschlossen. Sevan Elevate, ein Programm, das die Sicherheit und Nachhaltigkeit im gesamten Unternehmen stärkt und kontinuierlich verbessert, ist darauf ausgerichtet, den Mitarbeitern und Kunden von Sevan hervorragende Leistungen zu bieten. Mehr über Sevan können Sie unter www.sevansolutions.com nachlesen.

Weitere Informationen erhalten Sie auch von Hafsa Mahmood unter +1 312 285 0590 oder per E-Mail an hafsa.mahmood@sevansolutions.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211027006168/de/

Contacts:

Hafsa Mahmood

Leiterin Unternehmenskommunikation und DE&I

Tel.: +1 312 285 0590

E-Mail: hafsa.mahmood@sevansolutions.com

Website: www.sevansolutions.com