SaaS-Markenführungsexperte und ehemaliger CMO soll die Mission von Airship hinsichtlich der Transformation, wie Marken im Zeitalter der Mobilität Wert schöpfen, beschleunigen

Airship, das erfahrene Unternehmen im Bereich Mobile App, gab heute bekannt, dass Thomas Butta seinem Führungsteam nun als Chief Strategy and Marketing Officer beigetreten ist. Diese Position ist dem CEO und President Brett Caine direkt untergeordnet.

SaaS branding expert and veteran CMO Thomas Butta joins Airship as Chief Strategy and Marketing Officer (Photo: Business Wire)

Butta bringt mehr als zwei Jahrzehnte Marketingerfahrung und Expertise in der Markenpositionierung mit, die zu Milliarden Dollar an Unternehmenswert führten, geschaffen durch Marktführerschaft, strategische Übernahmen und Rekord-IPOs. Vor seinem Eintritt ins Airship Führungsteam war Butta CMO bei SignalFx, zuvor Sprinklr, wo er den Markenwert um den Bereich der Software-Überwachung und das Erfahrungsmanagement für Kunden neu definierte. Dies führte zur Übernahme von SignalFx durch Splunk und dem Börsengang von Sprinklr unter dem Börsennamen CXM (NASDAQ). Zuvor war Butta Berater in Residence für Andreessen Horowitz, wo er den Standpunkt des Unternehmens zu marktverändernden Technologien entwickelte, die sein branchenführendes Informationsprogramm zur Innovation für Führungskräfte unterstützten. Seine berufliche Laufbahn enthält führende Positionen, unter anderem bei AppNexus, NICE Systems, Parametric Technology Corporation und Red Hat.

"Herr Butta bringt unglaublich viel Erfahrung und zahlreiche Sichtweisen ein, die er sich über Jahrzehnte durch die Gestaltung einer führenden Position in rasch wachsenden Märkten aneignete", sagte Brett Caine, CEO und President von Airship. "Uns konnte nichts besseres passieren, als Herrn Butta im Führungsteam von Airship willkommen zu heißen, um damit noch mehr unserer Kunden dabei zu unterstützen, das volle Potenzial an Erfahrungen mit mobilen Apps freizusetzen."

"Wir wissen alle, dass die Welt um uns sich drastisch verändert. Mobile Apps werden rasch der bevorzugte Zielort für Marken und ihre Kunden als intelligenter, effektiver Weg, Mehrwert zu schaffen und zu erfassen. Jedoch ist es nicht einfach, dorthin zu gelangen von der Kreation eleganter App-Erfahrungen bis hin zum Erreichen der Ziele der Geschäftsleistung. Deshalb gibt es Airship", sagte Thomas Butta, Chief Strategy und Marketing Officer bei Airship. "Niemand weiß mehr, tut mehr oder kümmert sich mehr als Airship, wenn es darum geht, Marken dabei zu unterstützen Mobile-App-Erfahrungen vollständig zu beherrschen. Ich freue mich darauf, einen Beitrag zur Einführung dieser Mission für das Unternehmen zu leisten."

Kommen Sie heute auf Elevante 2021, einem virtuellen globalen Forum für Marketiers, mobile Produkteigentümer und -entwickler, zu Airship. Dort teilen Marken wie The Allstate Corporation, Chipotle and Shell mit, wie sie Mobile-App-Strategien angenommen und beschleunigt haben, um außergewöhnliche Kundenerfahrungen und eine bessere Differenzierung im Wettbewerb voranzutreiben.

Über Airship

Niemand weiß mehr, unternimmt mehr oder kümmert sich mehr als Airship, wenn es darum geht, Marken dabei zu unterstützen, Erfahrungen mit mobilen Apps überlegen einzusetzen. Von den Anfangszeiten der Apps an förderten wir die ersten kommerziellen Botschaften und erweiterten dann unseren datengestützten Ansatz in sämtlichen Kanälen der erneuten Kundenbindung (Mobile Wallet, SMS, E-Mail), der Experimentierung mit User Experience, in der proaktiven, App-internen Konversation und jetzt in reichen App-internen Erfahrungen, die geschäftliche Nutzer selbstständig kreieren und adaptieren können ohne laufenden Support seitens der Entwickler und ohne Aktualisierungen der App.

Für Billionen von Interaktionen mit mobilen Apps, die wir für Tausende globaler Marken in Betrieb genommen haben, waren wir präsent und haben dann unsere Lösungen und Erfahrungen zur Verfügung gestellt, damit Apps zum Höhepunkt von überzeugenden Kundenerfahrungen und Strategien für die Markenbindung wurden. Man könnte sagen, dass Airship ein Ziel vor Augen hat: dahin zu gehen, wohin mobile Anwendungen Ihr Geschäft führen.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie www.airship.com, lesen Sie unseren Blog oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

