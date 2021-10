AIOps-Pionier wird in mehreren Branchen- und Analystenberichten als führendes Unternehmen für herausragende Kundenzufriedenheit und Geschäftssicherheit ausgezeichnet

Digitate, ein SaaS-basierter, führender Anbieter von autonomen Unternehmenslösungen, gab heute seine Anerkennung als Markt- und Kategorieführer bei AIOps durch mehrere führende Analystenhäuser und Branchenberichte bekannt. Digitate hat sich diese Verdienste aufgrund seiner hohen Kundenbewertungen und seiner breiten Palette an Lösungen erworben, die sich über den IT- und Geschäftsbetrieb sowie die Sicherheit erstrecken.

Digitates Flaggschiffprodukt ignio ist eine autonome End-to-End-Lösung, die fortschrittliches maschinelles Lernen und KI-Funktionen nutzt, um kontextbezogene Intelligenz in den IT-Betrieb einzubringen. ignio ermöglicht Unternehmen eine einzigartige Closed-Loop-Lösung, die Kontext, Erkenntnisse und intelligente Automatisierung kombiniert, um autonom Probleme vorherzusagen, zu verhindern und zu verordnen. Digitate hilft Fortune-500-Unternehmen, die Leistungsfähigkeit von KI und Automatisierung zu nutzen, während sie skalieren, um die Anforderungen ihrer eigenen Kunden zu erfüllen und die ständig steigende Arbeitsbelastung für IT-Teams zu verringern.

"Unser Wachstum in den letzten Jahren zeigt die Stärke unserer Lösungen bei der Unterstützung der Ziele unserer Kunden für den Erfolg der digitalen Transformation", sagte Akhilesh Tripathi, CEO von Digitate. "Digitate ist bestrebt, seinen Kunden eine KI-gesteuerte Closed-Loop-Plattform zur Verfügung zu stellen, die Produktivität, Geschäftskontinuität und Kundenerfahrung weiter verbessert. Unsere Anerkennung als Marktführer durch mehrere namhafte Analysten- und Branchenberichte ist eine Bestätigung unserer Investitionen und der Akzeptanz unserer Lösungen bei einigen der weltweit führenden Unternehmen."

Der Erfolg von Digitate wird durch mehrere bemerkenswerte Erfolge und Anerkennungen im Jahr 2021 unterstrichen, darunter:

Im Omdia-Bericht "AIOps Universe Selecting an AIOps Solution 2021 2022" als führend bezeichnet - Digitate wurde, teilweise aufgrund seiner starken Automatisierungsfähigkeiten und Managementkontrolle, für sein Engagement zur Schaffung von Mehrwert für Geschäftsfunktionen durch Automatisierung und umfassende AIOps-Funktionen ausgezeichnet. Digitate war mit einem Empfehlungswert von 96 führend im Gesamtkundenerlebnis. Um den Allrounder-Status von Digitate zu unterstützen, erreichte es 95 für die Lösungsbreite.

- Digitate wurde, teilweise aufgrund seiner starken Automatisierungsfähigkeiten und Managementkontrolle, für sein Engagement zur Schaffung von Mehrwert für Geschäftsfunktionen durch Automatisierung und umfassende AIOps-Funktionen ausgezeichnet. Digitate war mit einem Empfehlungswert von 96 führend im Gesamtkundenerlebnis. Um den Allrounder-Status von Digitate zu unterstützen, erreichte es 95 für die Lösungsbreite. Anerkannt auf der Constellation Research ShortList für den Einsatz künstlicher Intelligenz im IT-Betrieb (AIOps) Q3 2021 Die Liste von Constellation bewertete über 40 der bekanntesten AIOps-Lösungen basierend auf Kundenanfragen, Partnergesprächen, Kundenreferenzen, Anbieterauswahlprojekten, Marktanteilen und internen Recherchen. Digitate wurde unter anderem aufgrund seiner Rauschunterdrückung und seiner Enterprise-Fähigkeiten ausgewählt.

Die Liste von Constellation bewertete über 40 der bekanntesten AIOps-Lösungen basierend auf Kundenanfragen, Partnergesprächen, Kundenreferenzen, Anbieterauswahlprojekten, Marktanteilen und internen Recherchen. Digitate wurde unter anderem aufgrund seiner Rauschunterdrückung und seiner Enterprise-Fähigkeiten ausgewählt. Ausgezeichnet als Technologieführer im SPARKS Matrix for Artificial Intelligence for IT Operations (AIOps) Platform 2021 Report von Quadrant Knowledge Solution - Der Bericht wies auf einige der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale hin, darunter die über 10.000 sofort einsatzbereiten Automatisierungsfunktionen und das einzigartige geschlossene System von Digitate, das einen besseren ROI und eine kürzere Amortisationszeit gewährleistet.

- Der Bericht wies auf einige der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale hin, darunter die über 10.000 sofort einsatzbereiten Automatisierungsfunktionen und das einzigartige geschlossene System von Digitate, das einen besseren ROI und eine kürzere Amortisationszeit gewährleistet. Hervorgehoben im IDC Worldwide IT Operations Analytics Software Market Share Report - Digitate war 2020 das am zweitschnellsten wachsende Softwareunternehmen für IT Operations Analytics mit einer Umsatzwachstumsrate von 43,5 %. (August 2021, IDC US48125121)

- Digitate war 2020 das am zweitschnellsten wachsende Softwareunternehmen für IT Operations Analytics mit einer Umsatzwachstumsrate von 43,5 %. (August 2021, IDC US48125121) Hervorgehoben im IDC Worldwide Workload Management Software Market Share Report -Digitate war 2020 mit einer Umsatzwachstumsrate von 75,6 das am schnellsten wachsende WLM-Softwareunternehmen. (Juli 2021, IDC US48063321)

Über Digitate

Digitate ist ein führender Softwareanbieter, der Agilität, Sicherheit und Ausfallsicherheit in den IT- und Geschäftsbetrieb bringt. Digitates Flaggschiffprodukt ignio ist eine preisgekrönte AIOps-Software, die mit ihrem einzigartigen und innovativen Closed-Loop-Ansatz die Unternehmens-IT und die Geschäftslandschaft neu interpretiert, indem sie Kontext, Erkenntnisse und intelligente Automatisierung kombiniert, um Probleme autonom zu lösen und zu verhindern. Zu unseren Kunden gehören branchenübergreifende Branchen und große, globale Unternehmen, die in ihren jeweiligen Branchen führend und innovativ sind. Digitate hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien, USA, und Pune, Indien. Um über ignio-Neuigkeiten auf dem Laufenden zu bleiben und mehr darüber zu erfahren, wie unsere Kunden auf der ganzen Welt von unseren innovativen Lösungen profitiert haben: Besuchen Sie uns auf www.digitate.com und folgen Sie Digitate auf Twitter und LinkedIn.

Erfahren Sie hier mehr über unsere AIOps-Lösung: http://www.youtube.com/watch?v=xy3FGkbZNDM

