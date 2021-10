FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Corona-Politik:

"Die FDP darf sich bei diesem Plan als Sieger fühlen, wenn sie von einem "kleinen Freedom day" in vier Wochen spricht. Christian Lindners Partei hat die Corona-Politik der großen Koalition mit ihren Grundrechtseinschränkungen inklusive vorübergehender Bundesnotbremse anders als die Grünen kritisch, aber nicht destruktiv wie die AfD begleitet. Bei der Bundestagswahl hat sich dieser Kurs besonders bei jungen Wählern ausgezahlt. Die FDP rechnet es sich als ihr Verdienst an, dass es keine Lockdowns, Ausgangsbeschränkungen und pauschalen Schulschließungen mehr geben soll. Doch womöglich haben die Ampel-Parteien die Rechnung ohne Angela Merkel gemacht. Die geschäftsführende Kanzlerin betrachtet das Infektionsgeschehen mit Sorge. Tatenlos zuschauen will sie nicht."