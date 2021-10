Zürich (awp/sda/reuters) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) lehnt Investitionen allein nach Umweltkriterien ab. Die SNB habe nicht das Ziel, die Welt grüner zu machen, sagte Direktoriumsmitglied Andrea Maechler am Mittwoch an einer Veranstaltung in Zürich. Das sei nicht das Mandat der Notenbank, die im Sinne ihrer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...