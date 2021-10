Das Gemüsezuchtunternehmen Rijk Zwaan hat in seinem Finanzjahr 2020/21 einen Nettoumsatz von 498 Millionen EUR erzeugt, was einem Wachstum von 4% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Rijk Zwaans Umsatz ist für fast all seine Erträge und Regionen gewachsen. Mit einem Marktanteil von rund 9% bleibt das Gemüsezuchtunternehmen in dem globalen Gemüsesaatmarkt Nummer 4....

