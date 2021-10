EQS Group-News: Zur Rose Group AG / Schlagwort(e): Kooperation

Roche und die Zur Rose-Gruppe bieten im Rahmen einer Zusammenarbeit innovative Behandlungspfade für Menschen mit Diabetes



28.10.2021 / 07:00



Frauenfeld, 28. Oktober 2021 Medienmitteilung Roche und die Zur Rose-Gruppe bieten im Rahmen einer Zusammenarbeit innovative Behandlungspfade für Menschen mit Diabetes - Roche, ein weltweit führendes Unternehmen für integriertes personalisiertes Diabetes-Management, und die Zur Rose-Gruppe, Anbieterin des europäischen eHealth-Ökosystems, kündigen eine Zusammenarbeit an, um das tägliche Therapiemanagement und die Erfüllung der Bedürfnisse der 60 Millionen Menschen mit Diabetes in Europa zu verbessern [1] - Die Zusammenarbeit soll Menschen mit Diabetes befähigen, ihre Krankheit selbst zu managen, um eine bessere Lebensqualität zu erreichen, und medizinischem Fachpersonal ermöglichen, eine optimale und integrierte Versorgung zu gewährleisten Roche und die Zur Rose-Gruppe geben heute eine Zusammenarbeit bekannt, um Menschen mit Diabetes und deren betreuende Personen im täglichen Therapiemanagement zu unterstützen. In Europa leben 60 Millionen Menschen mit Diabetes. Dies entspricht rund 9 Prozent der über 20-jährigen Bevölkerung [1]. Die Prävalenz von Diabetes nimmt in allen Altersgruppen zu, insbesondere jedoch von Diabetes Typ 2, was vor allem auf zunehmenden Bewegungsmangel und ungesunde Ernährung zurückzuführen ist. Weltweit wird Diabetes zu einem der grössten Gesundheitsproblemen für die Gesellschaft [2]. Im Rahmen der Zusammenarbeit verbinden Roche Diabetes Care und die Zur Rose-Gruppe ihre Gesundheitsprodukte und -lösungen sowie qualitativ hochwertige Dienstleistungen Dritter, um das Leben von Menschen mit Diabetes zu erleichtern. Kunden werden von einem integrierten Angebot profitieren, das einen bequemen Zugang zu Selbstmanagement-Lösungen, telemedizinischen Services, Rezepten und Nachbestellungen, Verbrauchsmaterialien und Systemen für das Diabetes-Management, Datenvisualisierung und Entscheidungshilfen umfasst. Das Angebot wird im Laufe des Jahres 2022 zunächst in Deutschland verfügbar sein und später auf weitere europäische Märkte ausgedehnt. Es richtet sich in erster Linie an Menschen, die mit Diabetes Typ 2 leben, was etwa 90 Prozent aller Fälle ausmacht [1]. Als ein weltweit führendes Unternehmen für integriertes personalisiertes Diabetes-Management will Roche Diabetes Care eine nachhaltige Versorgung vorantreiben, um das Leben von Menschen mit Diabetes zu verbessern. Roche verbindet ihre eigenen Systeme und digitalen Lösungen, wie eine der weltweit beliebtesten Diabetes-Management-Apps mySugr, sowie Systeme und Dienstleistungen von Drittanbietern in einem offenen Ökosystem. Durch die Kontextualisierung relevanter Daten ermöglicht dies tiefere Einblicke und ein besseres Verständnis der Krankheit, was zu einem personalisierteren und effektiveren Therapiemanagement führt. Mit ihrem pharmazeutischen Fachpersonal, den eHealth- und Apothekenplattformen, der Telemedizin- und Technologiekompetenz sowie der Kundenreichweite schafft die Zur Rose-Gruppe kundenfreundliche und personalisierte Diabetes-Behandlungspfade, indem sie Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen nahtlos miteinander verbindet. Dies ermöglicht es dem medizinischen Fachpersonal, sich mit Menschen mit Diabetes auszutauschen, wann und wo immer dies erwünscht ist. Das neue Ökosystem unter der Dachmarke DocMorris für kundenzentriertes Diabetes-Management wird sowohl die Angebote beider Unternehmen als auch qualitativ hochwertige Gesundheitsdienstleistungen Dritter umfassen. «In unserem Bestreben, Menschen mit Diabetes und ihren betreuenden Personen echte Erleichterung zu bringen, freuen wir uns über die Partnerschaft mit der Zur Rose-Gruppe und die Ergänzung unseres Angebots. Wir sehen in dieser Zusammenarbeit grosses Potenzial, das tägliche Selbstmanagement für Menschen mit Diabetes zu vereinfachen. So können wir eine noch personalisiertere und ganzheitlichere Therapieunterstützung bieten und die Belastung dieser chronischen Krankheit im Alltag verringern», so Marcel Gmünder, Global Head von Roche Diabetes Care. «Menschen, die mit Diabetes leben, benötigen Zugang zu einer hochwertigen Versorgung und innovativen Lösungen, die sich einfach in ihr Leben integrieren lassen und ihre Lebensqualität verbessern», ergänzt Walter Oberhänsli, CEO der Zur Rose-Gruppe. «Wir freuen uns sehr, mit Roche Diabetes Care zusammenzuarbeiten und unsere Expertise im Gesundheitswesen sowie unsere digitalen Ressourcen innerhalb unseres Ökosystems zu vereinen, um Menschen mit Diabetes einen personalisierten und umfassenden Behandlungspfad zu bieten - mit einem Klick.» [1] IDF Diabetes Atlas, 9. Auflage, 2019

Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist Europas grösste E-Commerce-Apotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Darüber hinaus betreibt sie den in Südeuropa führenden Marktplatz für apothekenübliche Gesundheits- und Pflegeprodukte. Das Unternehmen ist international mit starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris.

