EQS Group-News: Swiss Prime Anlagestiftung / Schlagwort(e): Sonstiges

Verkaufsfläche im Leuenhof an Audemars Piguet vermietet



28.10.2021 / 07:00



MEDIENMITTEILUNG Olten, 28. Oktober 2021 Langfristiger Vertragsabschluss mit Audemars Piguet

Einzug in die Schalterhalle des Leuenhofs Für die Schalterhalle im Erdgeschoss des Leuenhofs konnte ein grosser Vermietungserfolg verbucht werden. Eine der Schweizer Haute Horlogerie-Manufaktur, Audemars Piguet, bezieht Anfang 2022 die ehrwürdige Schalterhalle mit ihren neu knapp 800m2 Fläche. «Wir freuen uns sehr über den langfristigen Vertragsabschluss, vor allem im momentan herausfordernden Marktumfeld», so Marcel Hug, Geschäftsführer Swiss Prime Anlagestiftung. Das markante und sanierte Jugendstil-Gebäude an der Bahnhofstrasse befindet sich mitten im Central Business District von Zürich, nur wenige Schritte vom Paradeplatz entfernt - eine optimale Lage für das Luxuslabel. Daneben ist die Umsetzung vom neuen Verkaufsort in den grosszügigen Flächen ideal durchführbar. Eine diskrete und sehr hochwertige Bedienung der Kundschaft ist in der historisch edlen Geschäftsumgebung sehr gut realisierbar. Medienmitteilung (PDF) Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Marcel Hug

Geschäftsführer

Swiss Prime Anlagestiftung

Tel. +41 58 317 17 19

info@swiss-prime-anlagestiftung.ch Raffaele Cannistrà

Investor Relations

Swiss Prime Anlagestiftung

Tel. +41 58 317 17 82

raffaele.cannistra@sps.swiss Über die Swiss Prime Anlagestiftung

Die Swiss Prime Anlagestiftung («SPA») wurde 2015 gegründet und ist eine Stiftung im Sinne von ZGB Art. 80 ff. und BVG Art. 53 g ff. mit Sitz in Olten. Die Anlagestiftung dient der beruflichen Vorsorge und bezweckt die kollektive Anlage und Verwaltung der ihr anvertrauten Vorsorgegelder. Die SPA ist in der Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST) vertreten und wird durch die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) beaufsichtigt. Seit ihrer Gründung sind ESG-Kriterien «Environment», «Social», «Governance» ein integraler Bestandteil der Investmentstrategie.

Ende der Medienmitteilungen