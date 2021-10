"Wer mit der Inflation flirtet, findet vielleicht Gefallen an ihr, nach dreissig Jahren Discountern, Rabattschlachten und Preiskampf sowieso."Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem die Autofahrer erstmal seit langem wieder richtig Grund zum Jammern haben. Dieselgate hat die Gemüter nicht annähernd so erhitzt als das. Der Ölpreis ist davon galoppiert. Die CO2-Steuer(-erhöhungen) und damit die Klimaziele rücken wieder einmal in noch weitere Ferne. Der Benzinpreis drückt in vielen Ländern auf die Stimmung und wird zum Politikum...

Den vollständigen Artikel lesen ...