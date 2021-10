TakeOff: Glow LifeTech begeistert die Anleger mit der Covid-19 Wundermittel-Phantasie!

Anzeige / Werbung

Die in der Schweiz entwickelte Technologie, für die Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) kommerzielle Verwertungsrechte für USA, Kanada und Mexiko erworben hat, macht es möglich...

...dass Wirkstoffe, die normalerweise vom Körper schlecht aufgenommen oder auch wieder schnell ausgeschieden werden, eine höhere "Bioverfügbarkeit" im Organismus haben. Dies bewirkt, dass bekannt positiven Wirkungen dieser Wirkstoffe, sich weitaus ausgeprägter zeigen. Eine Kombination aus Beifuß, Weihrauch, Kurkumin und Vitamin C, genannt Artemic, war in klinischen Versuchen unter FDA Auflagen gegen Covid-19 höchst erfolgreich.

Speziell der Beifuß mit dem Wirkstoff "Artemisinin" könnte der Schlüssel für diesen Erfolg sein. Auf der Webseite des Bundesministeriums für Bildung und Forschung kann man folgenden Artikel finden:

Quelle: BMBF





Somit ist es durchaus plausibel, dass Artemic eine derart sensationelle Wirkung bei Covid-19 Patienten gezeigt hat. Der "Extrem-Wirkstoff" Artemisinin wird durch die Mizellisierung offenbar verstärkt. Davon kann jetzt Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) profitieren, denn man hat in den vergangenen Tagen zwei wichtige Meilensteine vermelden können:

Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS ) gab bekannt, dass man die erste Reaktorausrüstung zur Herstellung von MyCell®-Mittel (wie z.B. Artemic) und die CSA-Zulassung für die Anlage erhalten hat ( Link ). Der Reaktor ist nun einsatzbereit und der essentielle Ausrüstungsgegenstand, der die Umwandlung von schlecht zu absorbierenden Inhaltsstoffen in klare, wasserkompatible Konzentrate mit schnellem Wirkungseintritt, hoher Absorption und präziser Dosierung ermöglicht.

Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) macht nun Nägel mit Köpfen: Die Zulassung für das Covid-19-"Wundermittels" ArtemiC, das bei klinischen Versuchen unter FDA-Auflagen eine Genesungsrate von 100% zeigte (mehr im Haupttext), wird in Kanada, USA und Mexiko in Angriff genommen.

Glauben Sie nicht auch, dass nach der Zulassung von Artemic in Nordamerika die wundertätige Wirkung schnell die Runde machen könnte. Denken sie nur an den völlig verrückten Run auf das Entwurmungsmittel für Tiere "Ivermectin", das in gewissen Kreisen als Covid-19 Wundermittel gehandelt wurde.

Mit dem Bioreaktor in den Räumlichkeiten von Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) ist die MyCell-Inside Technologie, die auch das Vertrauen der hohen Geistlichkeit des Vatikans genießt (mehr dazu im Haupttext), zum ersten Mal außerhalb der Schweiz im Einsatz. Durch den Standort Kanada eröffnen sich zusätzlich Märkte, die den Schweizer Erfindern bislang verschlossen geblieben sind, nämlich der Cannabis-Einsatz (THC). Speziell in der Schmerzbekämpfung mit THC-haltigen Extrakten ergibt sich der Vorteil der schneller einsetzenden und länger anhaltenden Wirkung bei gleichzeitig niedrigerer Dosierung!

Die durchschnittlichen Kosten für einen hospitalisierten Covid-Patienten betragen rund zwischen 51.000 und 78.000 USD (Link). Ein taugliches, einfach herzustellendes und möglicherweise sogar zulassungsfreies Mittel könnte ohne jeden Zweifel riesiges Potential haben. Da ist es wahrscheinlich nicht verwunderlich, dass ArtemiC weggeht wie die warmen Semmel. Ein Bericht in einer Schweizer Tageszeitung, der erst kürzlich erschienen ist, zeugt davon eindrucksvoll:

Quelle: Reussbote





Der ehemalige Ministerpräsident von Malaysia, Tun Muhatir, hält in der Hand je ein Fläschchen «ArtemiC Support» zur Vorbeugung gegen Viren und ein Fläschchen «ArtemC Rescue» , das bei akutem Verlauf von Covid- 19-Erkrankungen zur Anwendung kommt.

GLOW LIFETECH LTD.*

WKN: A2QRFS , CSE: GLOW

Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) hat mit der Schweizer Firma Swiss PharmaCan AG ein Kommerzialisierungsabkommen unterzeichnet, bei dem Glow LifeTech die Rechte für die Herstellung und den Verkauf der patentierten und preisgekrönten MyCell-Inside-Technologie, was auch das im Anschluss beschriebene ArtemiC inkludiert, für eine moderne Arzneimittelverabreichung exklusiv für den nordamerikanischen Markt erhält. Für Cannabis-, Vitamin K2-, Kurkumin- und Eisenpräparate hält man sogar die Exklusivrechte.

Basierend auf dieser Technologie hat ein anderes Smallcap-Unternehmen, MGC Pharma, ein Mittel hergestellt, genannt ArtemiC, das gezeigt hat, dass es Covid-Patienten hervorragend gegen schwere Verläufe schützt. Die detaillierten Ergebnisse der unter FDA-Auflagen durchgeführten Studien an einer 50 Personen umfassenden Gruppe kann man HIER einsehen. Jeder, der mit ArtemiC (zusätzlich zur üblichen Medikation) behandelt wurde, war nach 15 Tagen gesund, währenddessen fast 25% der Placebogruppe eine weiterführende Behandlung benötigten.



Das Aufregende ist, dass ArtemiC eigentlich nur aus vier natürlichen Inhaltsstoffen besteht, die durch die MyCell-Technologie eine höheren Bioferfügbarkeit im menschlichen Körper erhalten und so die positiven bekannten Wirkungen besser entfalten können. Beifuß, Kurkumin, Weihrauch und Vitamin C werden vom Körper normalerweise schnell abgebaut - durch die sogenannte "Mycellisierung" ist es dem menschlichen Körper ermöglicht, mehr dieser Stoffe aufzunehmen und über eine längere Zeit zu "halten".

Der Vatikan vertraut offenbar auf seine eigene Rezeptur:

Quelle: Tagblatt.ch





TECHNOLOGIE:

Diese Mizellen-Methode wurde von einer Fachjury 2018 schon mit einem prestigeträchtigen Preis, dem CPhI Pharma Award, ausgezeichnet. - Kein Wunder, denn anders als andere Mizellen-Technologien ist diese nämlich auf natürlichen Grundstoffen aufgebaut und vollkommen geruchs- und geschmacksneutral. Dadurch können diese auch problemlos in Getränken, Tinkturen, Sprays, Schäume, Lebensmittel und Cremen eingebracht werden.





Natürliche Wirkstoffe werden mit der Mizellen-Technologie um ca. das 10-fache besser vom menschlichen Körper aufgenommen und auch weitaus schneller.

FAZIT:

Nun werden Sie sich wahrscheinlich fragen, warum man gerade jetzt in Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) investieren sollte? Nun, der Börsenwert von MGC Pharma hat mittlerweile fast die 100-Mio.-EUR-Marke überschritten, während Glow noch bei 14 Mio. EUR rangiert.

Wenn man nun davon ausgeht, dass Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) nun bald mit der Produktion und dem Vertrieb von ArtemiC, aber auch anderen Produkten, basierend auf der lizenzierten Technologie (CBD, THC, Psilocybin?), beginnen wird, und man dann einen ähnlichen Siegeszug wie in Asien beobachten kann, dann könnte jetzt der ideale Zeitpunkt gekommen sein, um ein Investment in die Aktie zu überlegen!

