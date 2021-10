Kursrakete startet durch: Nestle und die Zukunft der Ernährung: Aktieninvestoren aufgepasst!

Seit Anfang Oktober soll mit der Navigating the Curve Consulting Inc. (den "Bandits") als neuer Marketing- und Kreativagentur von Nepra richtig Schub in die Kommunikation und Vermarktung der Produkte kommen. Mit der leistungsstarken Marketing- und Kreativagentur Bandits als "Creative Director" von Nepra soll außerdem der Shareholder-Value und das Wachstum angetrieben werden.



Mit den Marketing- und Kreativprofis will Nepra in Kürze richtig SCHWUNG in die Entwicklung angekündigter hauseigener Konsumgütermarken und neuer Markteinführungsstrategien, aber auch in die Preisgestaltung sowie in die Entwicklung von Verpackungen und Website bringen, Medieneinkäufe sind ebenfalls geplant. Schließlich lautet Nepras Mantra: "The Evolution of Eating".