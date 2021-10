DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die gesamte Autobranche erlebt aktuell eine außergewöhnliche Situation: Die Nachfrage nach Neufahrzeugen ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr, doch die Hersteller können nicht produzieren. Von den Lieferengpässen bei Halbleitern ist Volkswagen als Marktführer besonders betroffen. Alleine im dritten Quartal dürften 500.000 Autos oder rund 20 Prozent weniger aus den Werkshallen gerollt sein als im Vorquartal. Trotz des erwarteten Gewinneinbruchs dürfte die Jahresprognose stehen.

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q21 ggVj Zahl 3Q20 Umsatz 54.774 -8% 8 59.355 Operatives Ergebnis 2.706 -15% 8 3.183 Operatives Ergebnis* 2.632 -17% 4 3.183 Ergebnis vor Steuern 2.703 -25% 3 3.603 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.984 -23% 4 2.583 Erg je Vorzugsaktie verwäss./unverwäss. 3,77 -26% 3 5,12

* vor Sondereinflüssen

VW veröffentlicht die Drittquartalsbilanz um 7:30h.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BEIERSDORF (8:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme organisches Wachstum in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q21 ggVj Zahl 3Q20 Umsatz Konzern 1.881 +5% 3 1.792 Umsatz Consumer 1.501 +5% 3 1.433 Umsatz Tesa 380 +6% 3 359 Organisches Wachstum Konzern 4,5 -- 5 0,2 Organisches Wachstum Comsumer 4,9 -- 4 -1,2 Organisches Wachstum Tesa 7,8 -- 4 6,2

LINDE (12:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen für das dritte Quartal (in Millionen US-Dollar, Ausnahme Ergebnis je Aktie und Quartalsdividende in US-Dollar, nach US-GAAP):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q21 ggVj Zahl 3Q20 Umsatz 7.494 +9% 11 6.855 Operativer Gewinn 1.810 +19% 11 1.515 Ergebnis nach Steuern* 1.388 +22% 9 1.140 Ergebnis je Aktie verwässert* 2,66 +24% 16 2,15 Kursziel in Euro 284,84 15 Quartalsdividende je Aktie** 2021 2020 . 1,06 0,963

* fortgeführte Geschäftsbereiche

** Linde schüttet quartalsweise Dividenden aus. Am 25. Januar 2021 gab das Unternehmen eine Erhöhung der Quartalsdividende für 2021 um 10 Prozent auf 1,06 US-Dollar je Aktie bekannt.

Weitere Termine:

07:00 DE/Takkt AG, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Kuka AG, Ergebnis 3Q

07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 3Q

07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 3Q

07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 3Q

07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 3Q

07:00 FR/Capgemini SA, Umsatz 3Q

07:00 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 3Q

07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 3Q

07:45 DE/SNP Schneider-Neureither & Partner SE, Ergebnis 3Q

07:55 ES/Repsol SA, Ergebnis 3Q

08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Ergebnis 3Q

08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen September

08:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1H

08:00 NL/Stellantis NV, Umsatz 3Q

08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 3Q

08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 3Q

08:05 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 3Q

08:30 DE/Traton SE, Ergebnis 9 Monate (12:00 Telefonkonferenz)

11:30 FI/Kone Oyj, Ergebnis 3Q

12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 3Q

12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q

13:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 3Q

13:30 US/Intercontinental Exchange Inc, Ergebnis 3Q

14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 3Q

17:50 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 3Q

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 3Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 4Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 4Q

INDEXÄNDERUNG

Folgende Index-Änderungen werden nach Handelsschluss wirksam:

DAX + NEUAUFNAHME - Beiersdorf + HERAUSNAHME - Deutsche Wohnen MDAX + NEUAUFNAHME - Talanx + HERAUSNAHME - Beiersdorf SDAX + NEUAUFNAHME - Basler + HERAUSNAHME - Talanx

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Prosus 0,14 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

- ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +4,5% gg Vj zuvor: +4,0% gg Vj - DE 09:55 Arbeitsmarktdaten Oktober Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -20.000 gg Vm zuvor: -30.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,4% zuvor: 5,5% 14:00 Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+4,4% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+4,1% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+4,5% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+4,1% gg Vj - EU 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Oktober Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 116,6 zuvor: 117,8 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +13,2 zuvor: +14,1 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -4,8 Vorabschätzung: -4,8 zuvor: -4,0 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% Einlagensatz PROGNOSE: -0,50% zuvor: -0,50% - US 14:30 BIP 3Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,8% gg Vq 2. Quartal: +6,7% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +5,5% gg Vq 2. Quartal: +6,1% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 289.000 zuvor: 290.000

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.691,00 +0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.551,75 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 15.618,25 +0,2% Nikkei-225 28.871,82 -0,8% Schanghai-Composite 3.527,42 -1,0% +/- Ticks Bund -Future 169,53% -13 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.705,81 -0,3% DAX-Future 15.663,00 -0,4% XDAX 15.677,58 -0,4% MDAX 35.011,04 -0,3% TecDAX 3.813,57 -0,9% EuroStoxx50 4.220,88 -0,1% Stoxx50 3.662,19 -0,2% Dow-Jones 35.490,69 -0,7% S&P-500-Index 4.551,68 -0,5% Nasdaq-Comp. 15.235,84 +0,0% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 169,66% +83

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer wenig veränderten Eröffnung der europäischen Aktienmärkte rechnen Händler am Donnerstag. Damit setzt sich der jüngste Konsolidierungsansatz fort. "Tendenziell macht die Konsolidierung aber einen trendbestätigenden Eindruck und sollte sich nach oben auflösen", so ein Marktteilnehmer. Während schwächere Vorlagen einiger asiatischer Börsen am Morgen etwas auf die Stimmung drücken, könnten im Tagesverlauf frische Impulse von der Berichtssaison, der Sitzung der Europäischen Zentralbank und von ersten Daten zum US-Wirtschaftswachstum im dritten Quartal kommen. Gestützt werden könnte die Stimmung auch vom Rückgang der Ölpreise.

Rückblick: Wenig verändert - Anleger hielten sich vor der Zinsentscheidung der EZB zurück. Stärkere Rücksetzer wurden durch die starke Berichtssaison verhindert. Scor schossen um 13 Prozent nach oben. Der Rückversicherer hat den Nettogewinn mehr als verdoppelt. In Paris gewannen Schneider Electric nach Zahlenausweis 2,4 Prozent. Sowohl Umsatz als auch organisches Wachstum haben sich leicht besser entwickelt als prognostiziert. Der Ausblick wurde bestätigt. Santander gaben 2,8 Prozent nach, obwohl sich die positive Entwicklung im dritten Quartal fortgesetzt hat. Bankenwerte präsentierten sich übergeordnet schwach. Glaxosmithkline stiegen nach Zahlen um 0,5 Prozent. Analysten lobten die Entwicklung auf der Ertragsseite. Die Medikamenten-Pipeline mache Fortschritte, auch wenn sie sich noch in einem frühen Stadium befände.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Größter Verlierer im DAX war die Aktie der Deutschen Bank (-6,9%) nach Vorlage von Drittquartalszahlen. Dies war verwunderlich, da viele Analysten das Zahlenwerk lobten. Wer das Haar in der Suppe suchte, fand es in der Kernkapitalquote oder dem Cost-Income-Ratio, welches noch ein gutes Stück von dem Ziel der Bank entfernt lag. Die Aktie der Tochter DWS schloss dagegen leicht im Plus. Die Citigroup stufte deren Ergebnisse als solide ein. Gewinner im DAX waren Puma, der Kurs stieg um 3,6 Prozent. Sowohl bei Umsatz als auch Ergebnis wurden die Marktschätzungen geschlagen. Das Unternehmen hat die Jahresziele erhöht. Durchwachsene Zahlen legte BASF (-0,1%) vor. Umsatz und bereinigtes EBIT lagen laut Baader Helvea über den Erwartungen. Der Nettogewinn sei jedoch hinter den Konsenserwartungen zurückgeblieben.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 28, 2021 01:31 ET (05:31 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.