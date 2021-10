Straumann hat ein starkes drittes Quartal 2021 hingelegt. Der Dentalimplantat-Hersteller steigerte den Umsatz erneut.Basel - Straumann hat ein starkes drittes Quartal 2021 hingelegt. Der Dentalimplantat-Hersteller steigerte den Umsatz erneut. Für den Rest des Jahres hebt das Management nun die Prognose an. Konkret legten die Verkäufe im dritten Quartal um 34 Prozent auf 496,3 Millionen zu. Organisch, also ohne Akquisitionen und Währungseffekte, betrug das Wachstum 31,6 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag...

Den vollständigen Artikel lesen ...