Der amerikanische Energiekonzern Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, NYSE: XOM) zahlt eine vierteljährliche Dividende von 0,88 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre aus. Die Ausschüttung für das vierte Quartal erfolgt am 10. Dezember 2021 (Record date ist der 12. November 2021), wie am Mittwoch berichtet wurde. Damit erhöht das Unternehmen die Dividendenausschüttung um knapp 1,2 Prozent oder 1 Cent. Auf ...

