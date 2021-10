Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Trotz der steigenden Inflation und der zunehmenden Sorgen zeigen sich die Aktienmärkte darüber eher unbeeindruckt. Und das, obwohl auch eine Straffung der Geldpolitik immer näher rückt. Was sind die Gründe hierfür und wie lange könnte diese Stärke noch anhalten? Andreas Hürkamp, Aktienmarktstratege bei der Commerzbank, gibt eine Einschätzung. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Société Générale. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.