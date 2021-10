NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vodafone von 165 auf 160 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Aktienkurs habe sich innerhalb der vergangenen vier Jahre halbiert, weshalb sich die Frage nach der Aktienstory intensiviere, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er komme zu dem Schluss, dass der derzeitige Kurs nur dann gerechtfertigt sei, wenn von nur stabilen statt wachsenden Einnahmen und Margen ausgegangen werde und dass die Investitionen im Verhältnis zum Umsatz auf Rekordhoch blieben statt sänken. Das aber würde der neue Vorstandschef auf Dauer wohl nicht tolerieren./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2021 / 23:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2021 / 00:15 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXGB00BH4HKS39