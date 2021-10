Immer mehr Autohersteller verkünden Pläne für eigene Batteriefertigung. In den USA soll in den kommenden Jahren eine derartige Fabrik von Toyota entstehen. Kostenpunkt: knapp drei Milliarden Euro. Die Autobranche wappnet sich für den steigenden Bedarf an Batterien für E-Autos. Toyota lässt sich dies in den USA bis zum Jahr 2030 gut 2,9 Milliarden Euro kosten. Für diesen Betrag soll eine Batterieproduktion aufgebaut und damit die Entwicklung und Vor-Ort-Fertigung für elektrifizierte und rein batterieelektrische Fahrzeuge vorangetrieben werden. Einzelheiten zu Standort, Produktionskapazität und ...

