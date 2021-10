Zeichnungsphase hat begonnen - die neue 6,00%-Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3MP5K7) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann ab heute (28.10.2021) gezeichnet werden. Bis zum 11. November 2021 (12 Uhr) können Anleger mittels ihrer depotführenden Bank ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro die neue Anleihe des Leipziger Automobilzulieferers ordern. Institutionelle Investoren können gleichzeitig über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Die zufließenden Mittel aus dem öffentlichen Anleihe-Angebot sind für Investitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität vorgesehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...