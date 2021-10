Beim Pharmakonzern Sanofi kommen die Geschäfte immer stärker in Schwung. Das dritte Quartal fiel erneut besser aus als am Markt gedacht und das Management hebt seine Jahresziele ein weiteres Mal an. Konzernchef Paul Hudson sprach laut der Mitteilung vom Donnerstag von "herausragenden" Resultaten.

