Die Bawag Group weist für das 3. Quartal 2021 einen Nettogewinn in Höhe von 123 Mio. Euro aus, das ist ein Plus von 57 Prozent zur Vorjahresperiode. Für die ersten neun Monate 2021 berichtet die Bank einen Nettogewinn in Höhe von 316 Mio. Euro (+56 Prozent). Die operativen Kernerträge stiegen in den ersten neun Monaten um 4% auf 905 Mio. Euro. Der Nettozinsertrag konnte um 2 Prozent auf 695 Mio. Euro verbessert werden, "was auf höhere zinstragende Aktiva zurückzuführen ist", so die Bank. Die Cost/Income Ratio sank um 3,1 Prozentpunkte auf 39,9 Prozent. "Obwohl wir in den ersten Monaten des Jahres zum Teil Lockdowns in unseren Kernmärkten erlebt haben, sehen wir eine Normalisierung der wirtschaftlichen Aktivität und sind daher ...

