Der DAX startet im frühen Geschäft trotzt schwächerer Vorgaben mit einem kleinen Plus in den Tag und verteidigt die Marke bei 15.700 Punkten. An der Wall Street schloss der Dow Jones trotz neuer Rekordhochs beim Softwareschwergewicht Microsoft im Minus, für den S&P500 ging es ebenfalls nach unten. An den asiatischen Börsen kam die Entscheidung der japanischen Zentralbank schlecht an, die ultralockere Geldpolitik fortführen zu wollen. Auch hier überwiegen am Donnerstag rote Vorzeichen.Im Tagesverlauf ...

