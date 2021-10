Bei Apple stehen am heutigen Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr MEST die Zahlen für das abgelaufene vierte Geschäftsquartal (bis Ende September) auf der Agenda. Noch spannender als die Einblicke in die operative Entwicklung der vergangenen Monate wird dabei der Blick des Managements in die Zukunft.Frische Quartalszahlen von Apple werden am Donnerstag nach US-Börsenschluss zeigen, ob der iPhone-Konzern weiterhin gut durch die globalen Chip-Engpässe kommt. Zur Jahresmitte hatte Apple ungewöhnlich starke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...