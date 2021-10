Köln (ots) -Vom 1. bis 7. November widmet sich VOX unter dem Motto VOXforWomen einem gesellschaftlich wichtigen Thema: Die Stärkung der Frauen! Den Start macht am Montag ab 20:15 Uhr die einzigartige Infotainment-Show "VOXforWomen - Das Event". Ob zu den Themen Sexualität, Rollenbilder, Arbeitswelt oder Politik - eine Vielzahl prominenter sowie nicht-prominenter Alltagsheld:innen und Vorreiter:innen setzen sich in dem mehrstündigen Event und darüber hinaus für Female Empowerment ein. Im Studio begrüßt Moderatorin Laura Wontorra zu insgesamt vier großen Themenblöcken neben Mitinitiatorin Natalia Wörner u.a. auch die Schauspielerinnen Wolke Hegenbarth, Ursula Karven sowie Thelma Buabeng, Köchin und Gastronomin Haya Molcho, Unternehmerin Diana zur Löwen, Bloggerin Jules Schönwild, Frauenärztin und Bestsellerautorin Sheila de Liz sowie Autor und LGBTIQ+-Sonderbotschafter des Europäischen Parlaments Riccardo Simonetti. Gemeinsam wollen sie unterhaltsam und informativ aufklären, Impulse setzen, Forderungen stellen und diese nachhalten. Mitinitiatorin Natalia Wörner: "Das Besondere an diesem Abend ist, dass es ihn überhaupt gibt. Das ist eine große Chance: Ein Abend nur für die Frauen." und weiter: "Die größte Erkenntnis ist, dass wir nach wie vor über Themen reden, über die wir schon seit Jahrzehnten diskutieren. Es sind nicht die anderen, die diese Probleme lösen müssen, es sind wir selbst."Weitere Zitate aus der Sendung finden Sie hier. (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/meldung/Frauen-im-Fokus/)Unter dem Hashtag VOXforWomen können die Zuschauenden den ganzen Abend und in Zukunft auf Social Media mitmachen, diskutieren, sich austauschen und empowern! Alle Beiträge und Infos gibt es sowohl auf der VOX-Facebookseite (https://de-de.facebook.com/VOX.Fernsehen/) als auch auf dem VOX-Instagram-Kanal (https://www.instagram.com/vox/).HintergrundDie von We Are Era in Zusammenarbeit mit UFA Documentary für VOX erdachte "Multichannel Sendung" besteht aus aktuellen Reportagen und Talksituationen sowie aus Studioaktionen. Auf diversen Social-Media-Kanälen wird bereits vorab das allgegenwärtige Thema "Female Empowerment" aufgegriffen und weitergedacht, die Sendung selber versteht sich schließlich als Startschuss. Denn VOX hat sich entschieden, Verantwortung zu tragen. Deshalb wird unter dem Hashtag VOXforWomen ab sofort noch stärker und auf allen Kanälen für mehr Gleichberechtigung gesorgt. Das heißt: Frauen und Themen wie Diversity und Bodypositivity sollen noch mehr Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit bekommen. Darauf wird VOX sich ständig selbst überprüfen und nach einem Jahr Bilanz ziehen. Außerdem erscheint am 8. März 2022 das Kinderbuch "Glitzer für Alle" von Autorin Milena Baisch bei Penguin JUNIOR (Penguin Random House Verlagsgruppe), das sich für klischeefreies Zusammenleben fernab von Rollenbildern und Stigmatisierung stark macht. Und die Produktionsfirma We Are Era hat darüber hinaus bereits eine Kooperation mit Joblinge ins Leben gerufen und wird in diesem Zusammenhang am Berliner Standort zwei Teilnehmer:innen unter Vertrag nehmen.Gwendolin Szyszkowitz-Schwingel (UFA Documentary) sowie Tobias Schiwek (We Are Era) fungieren als Produzent:innen von "VOXforWomen - Das Event". Von VOX-Seite steuern Sabine Wilmes als Executive Producerin und Sabine Michael als Redakteurin im Team von VOX-Chefredakteur Marcel Amruschkewitz den Abend."VOXforWomen - Das Event" läuft am 1. November um 20:15 Uhr bei VOX. Und auch im weiteren Programm des Kölner Senders werden in der Themenwoche vom 1. November bis 7. November 2021 Frauen in den Fokus gerückt. Hier finden Sie die Pressemappe mit allen Informationen in unserem Media Hub: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemappe/VOXforWomen-Das-EventNoch in diesem Jahr wird RTL+ eine ebenfalls von UFA Documentary und We Are Era produzierte Dokumentation veröffentlichen, in der Natalia Wörner sich weiterführend mit dem Thema Female Empowerment beschäftigt und dazu mit vielen ihrer Kolleginnen spricht. Unter ihnen sind die Hollywood-Stars Helen Mirren und Andie MacDowell sowie die deutschen Schauspielerinnen Iris Berben und Ursula Karven.Eine Preview der Show finden Sie zeitnah hier in unserem Media Hub. O-Töne von Natalia Wörner sind bereits hier verfügbar.Pressekontakt:Kommunikation RTL Deutschland GmbHMagnus Enzmannmagnus.enzmann@rtl.deJanine Steinjanine.stein@mediengruppe-rtl.deFotowünsche:Jasmin Menzerjasmin.menzer@rtl.deOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/5058163