Datum der Anmeldung:

19.10.2021



Aktenzeichen:

B1-206/21



Unternehmen:

Dorel Industries Inc., Quebec, Kanada; Erwerb von 100% der Geschäftsanteile an der Notio Living A/S, Holstebro, Dänemark;



Produktmärkte:

Herstellung von Möbeln



Bundesländer/Unternehmenssitz:

-

