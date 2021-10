DGAP-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Pyrum Innovations AG: Baubeginn für die Erweiterung des Pyrolysewerks in Dillingen erfolgt



28.10.2021 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pyrum Innovations AG: Baubeginn für die Erweiterung des Pyrolysewerks in Dillingen erfolgt Dillingen / Saar, 28. Oktober 2021 - Die Pyrum Innovations AG ("Pyrum"), die als Pionierunternehmen mit ihrer patentierten Pyrolysetechnologie Altreifen nachhaltig recycelt, hat mit der Erweiterung der Produktionskapazitäten ihres Pyrolysewerks am Unternehmenssitz in Dillingen/Saar begonnen. Bislang besteht das Werk aus einer Produktionslinie, die seit Mai 2020 in industriellem Maßstab betrieben wird und mit der in diesem Zeitraum aus mehr als 7.000 Tonnen Altreifen Pyrolyseöl, recovered Carbon Black und Pyrolysegas produziert wurden. Mit dem Ausbau um zwei weitere Produktionslinien ist eine Verdreifachung der Verarbeitungskapazitäten auf rund 20.000 Tonnen Altreifen im Jahr verbunden. Auf dem Werksgelände hat bereits der Aushub für die Fundamentarbeiten begonnen. Zudem sind wesentliche Kernkomponenten der neuen Anlagen verbindlich beauftragt. Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: "Mit dem nun erfolgten Spatenstich befinden wir uns voll im Zeitplan unserer Wachstumsstrategie und erzielen einen weiteren wichtigen Fortschritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Die zwei neuen Reaktoren werden uns enorm helfen, die hohe Nachfrage nach unseren Produkten seitens unserer Partner, darunter BASF, Continental und Schwalbe, zu bedienen." Neben dem bereits bestehenden Pyrolysereaktor werden zwei weitere, rund 25 Meter hohe Türme errichtet. Mittels Pyrums patentierter Technologie wird in den Reaktoren Gummigranulat aus Altreifen in Pyrolyseöl, Gas und recovered Carbon Black (rCB) umgewandelt, die wiederum von Pyrums Kunden als Rohstoffe in der Produktion neuer Produkte eingesetzt werden. Aus dem gewonnenen Gas wird mit Hilfe eines angeschlossenen Blockheizkraftwerks die für den Prozess notwendige Energie erzeugt, sodass Pyrums Pyrolyseprozess zu 100 % energieautark funktioniert. Ebenso werden bis zu 98 % der üblicherweise bei der Entsorgung von Altreifen in einem Zementwerk anfallenden CO 2 -Emissionen eingespart. Pyrum verfolgt das Ziel, einen wichtigen Beitrag bei der Erreichung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft zu leisten.

Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Pyrolysetechnologie im attraktiven Recyclingmarkt für Altreifen tätig. Pyrums Pyrolysewerke funktionieren dabei vollkommen energieautark, sparen bis zu 98 % der üblicherweise bei der Entsorgung von Altreifen in einem Zementwerk anfallenden CO 2 -Emissionen ein und produzieren aus den als Inputstoffen genutzten Abfällen neue Rohstoffe wie Pyrolyseöl, Gas und recovered Carbon Black. Somit schließt Pyrum den Wertstoff-Kreislauf und verfolgt ein vollkommen nachhaltiges Geschäftsmodell. Als Vorreiterin hat die Pyrum Innovations AG als erstes Unternehmen im Bereich Altreifen-Recycling für das hergestellte Pyrolyseöl die REACH-Registrierung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA erhalten. Damit ist das Öl als offizieller Rohstoff anerkannt und kann als Rohstoff in Produktionsprozessen eingesetzt werden. Darüber hinaus forscht Pyrum fortlaufend sowohl an neuen Input-Stoffen sowie an neu zu produzierenden Rohstoffen, wie etwa die laufenden Tests zur Extraktion von Wasserstoff aus dem mittels der patentierten Technologie gewonnenen Gas. Diese Erfolge wurden ebenfalls von internationalen Experten der Reifenindustrie anerkannt. So wurde Pyrum bei den erstmals verliehenen Recircle Awards in der Kategorie Best Tyre Recycling Innovation ausgezeichnet und für den großen Preis des Mittelstandes vom Bundesland Saarland nominiert.

Kontakt IR.on AG

Dariusch Manssuri, Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net

https://www.pyrum.net

28.10.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de