HAMBURG (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf wagt einen ersten Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr. Für 2022 werde ein leichtes Wachstum der operativen Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) erwartet, teilte das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage seiner Neunmonatszahlen in Hamburg mit. Im laufenden Geschäftsjahr erwartet das Management die Profitabilität noch auf dem Niveau des Vorjahres als sie 12,9 Prozent betragen hatte. Für die Sparte Consumer, die den größten teil der Konzernumsätze ausmacht, erwartet Beiersdorf in 2022 ein Wachstum über dem erwarteten Marktniveau. In der Klebstoffsparte Tesa bleibe das Geschäft mit Kunden aus Elektronikindustrie ein Wachstumsttreiber. Zudem sollte sich das Geschäft mit der Autobranche wieder beschleunigen./lew/mis