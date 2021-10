Der Bitcoin hat in der Vorwoche ein neues Allzeithoch erreicht und zahlreiche Aktien mit Bezug zum Kryptomarkt nach oben katapultiert. Bei diesem Unternehmen können sich Anleger noch für neue Hochs in Stellung bringen.Wenn Bitcoin digitales Gold ist, dann sind Krypto-Mining-Firmen die Goldgräber des digitalen Zeitalters. Statt mit Spitzhacke und Sprengstoff arbeiten sie jedoch mit Tausenden Spezialrechnern, die komplizierte kryptografische Gleichungen lösen und so neue Bitcoin schürfen. Unser Hot-Stock ...

