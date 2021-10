Hannover (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen fünf Handelstagen konnte sich die Dynamik im Primärmarkt für in Euro denominierte Covered Bond-Benchmarks weiter halten, so Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.So habe man in den vergangenen Tagen noch einmal fünf Neuemissionen für das Segment verbuchen dürfen. Bereits am vergangenen Mittwoch sei mit Société Générale SFH ein weiterer Emittent aus Frankreich auf die Investoren zugegangen und habe einen Bond (ISIN FR00140067I3/ WKN A3KX6G) über EUR 750 Mio. am Markt platziert. Die hypothekarisch-besicherte Benchmark mit einer Laufzeit von acht Jahren sei mit einer Guidance von ms +4 Bp area in die Vermarktungsphase gestartet. Der Reoffer-Spread habe schließlich fünf Basispunkte enger bei ms -1 Bp gelegen, während sich das Orderbuch auf EUR 1,4 Mrd. summiert habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...