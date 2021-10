Der chinesische Hersteller Xpeng hat nun auch seine große Elektro-Limousine P7 auf dem norwegischen Markt eingeführt, nachdem dort bereits seit Ende 2020 das E-SUV G3 ausgeliefert wird. Der Xpeng P7 ist in Norwegen in den Versionen RWD Super Long Range und 4WD High Performance zu Preisen ab 447.820 bzw. 507.820 Kronen erhältlich, was umgerechnet knapp 46.000 Euro bzw. 52.000 Euro entspricht. Hinzu ...

