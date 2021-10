Bern (awp) - Im Streit um den Glasfaserausbau will die Swisscom Rekurs beim Bundesgericht gegen einen Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts einlegen. Dies sagte Konzernchef Urs Schaeppi am Donnerstag in einer Telefonkonferenz. Denn nach diesem Urteil musste die Swisscom den Glasfaserausbau mit dem Einfasermodell stoppen. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...