Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881) hat dieses Jahr bereits seine Prognose mehrfach angehoben - und die Entwicklung im dritten Quartal bestätigt mit Rekordumsätzen die hohen Erwartungen. Der Umsatz erreichte im Q3 rund 1.658,6 Mio EUR - plus 40% gegenüber Vorjahr, 11 % gegenüber dem Vorquartal. Wobei sich in den 40 % gegenüber dem Vorjahr sich zu einem guten Teil der Basiseffekt durch die Coronaeinschränkungen in 2020 auswirkt. Der Konzernumsatz der ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres beträgt 4.519,2 Mio EUR(9M 2020: 3.453,0 Mio). Das ist ein Plus von 31 Prozent im Vergleich ...

