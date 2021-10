Die Energiekontor AG veräußert den Solarpark Stopfenheim mit einer Gesamtleistung von rund 7,5 MW an die Stadtwerke Heidenheim AG - Unternehmensgruppe. Der Solarpark wird am Standort Stopfenheim im mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen rund 50 km südlich von Nürnberg errichtet und soll zum Ende des vierten Quartals des laufenden Jahres in Betrieb genommen werden. Der Solarpark Stopfenheim ...

