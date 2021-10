DGAP-News: fashionette AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

fashionette AG führt neue Beschaffungsrichtlinie für Lieferanten ein und verpflichtet sich zur Unterstützung des Tier- und Artenschutzes



28.10.2021 / 10:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Kein Verkauf von Produkten, die Materialien von exotischen und geschützten Tieren enthalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Alligatoren, Krokodile, Schlangen, Strauße, Korallen, Muscheln, Schnecken und Schildkrötenpanzer, sowie Produkten aus Angorawolle und nicht zertifizierter Mohairwolle

Verpflichtung zu einem pelzfreien Sortiment in Übereinstimmung mit dem Fur Free Retailer Programm

Veröffentlichung einer verbindlichen Beschaffungsrichtlinie für Lieferanten

Düsseldorf, 28. Oktober 2021. Die fashionette AG (ISIN DE000A2QEFA1 / WKN A2QEFA), eine führende europäische, datengesteuerte E-Commerce Gruppe für Premium- und Luxus-Modeaccessoires, veröffentlicht eine transparente Beschaffungsrichtlinie und definiert Mindestanforderungen für die Verwendung bestimmter Materialien für Produkte, die über ihre Online-Plattformen fashionette.com und brandfield.com verkauft werden. Die fashionette AG ist sich der Bedeutung einer verantwortungsvollen Beschaffung und der möglichen ökologischen und sozialen Auswirkungen, die Einkaufsentscheidungen haben können, bewusst. In ihrem Verhaltenskodex (Code of Conduct) verpflichtet die fashionette-Gruppe ihre Geschäftspartner bereits zu fairen und sicheren Arbeitspraktiken, zum Umweltschutz und zu einem ethischen Geschäftsgebaren. Mit der Beschaffungsrichtlinie ergänzt die Gruppe den Code of Conduct, um den Übergang zu einer fairen, nachhaltigen und kreislauforientierten Wirtschaft zu unterstützen. Die fashionette AG hat in Anlehnung an die von der OIE (Weltorganisation für Tiergesundheit) aufgestellten "Fünf Freiheiten" und die Richtlinien des Fur Free Retailer Programms Beschaffungsstandards für den Tier- und Artenschutz definiert. So werden auf den Online-Plattformen der fashionette AG keine Produkte verkauft, die Materialien von exotischen Tieren enthalten, wie Leder und Häute von Alligatoren, Krokodilen, Eidechsen und Schlangen sowie Daunen und Federn von Straußen. Darüber hinaus verzichtet die Gruppe darauf, Produkte aus geschützten Korallen, Muscheln, Schnecken und Schildkrötenpanzern sowie Angorawolle und nicht zertifizierter Mohairwolle anzubieten. Des Weiteren definiert die fashionette AG spezifische Beschaffungsanforderungen für die Produktkategorien Schmuck und Beauty, um den Einkauf von Produkten aus ethischen Quellen sicherzustellen. In Übereinstimmung mit den geltenden EU-Verordnungen verpflichtet die Gruppe ihre Schmucklieferanten zum Nachweis der sicheren Herkunft von Diamanten und Edelsteinen sowie der Nickel-, Blei- und Kadmiumfreiheit ihrer Produkte. Durch die Beschaffungsrichtlinien verpflichten sich die Lieferanten von Beauty-Produkten, die EU-Vorschriften für Rezepturen, Inhaltsstoffe, Verpackungen, Aufschriften und Beipackzettel einzuhalten und Tierversuche auszuschließen. "Unsere Nachhaltigkeitsbemühungen werden von unseren Mitarbeitenden in jeder Hinsicht unterstützt und sind in unserer Unternehmenskultur verankert. Die steigende Nachfrage unserer Kund*innen nach nachhaltigen Produkten hat uns in unserer Entscheidung bestätigt, eine verbindliche Beschaffungsrichtlinie zu etablieren", sagt Daniel Raab, CEO der fashionette AG. "Mit dieser Richtlinie wollen wir unsere Lieferanten in die Pflicht nehmen und die Zusammenarbeit auf eine noch transparentere und vertrauensvollere Basis stellen. Indem wir unsere Mindestanforderungen an Produkte offen einfordern, wollen wir zur Entwicklung von noch nachhaltigeren Produkten beitragen, um unseren Kund*innen ein ethisch einwandfreies Sortiment anbieten zu können."



Ausführliche Informationen: Die Beschaffungsrichtlinien sind im Bereich Corporate Governance der fashionette Unternehmenswebsite verfügbar. Um keine Veröffentlichungen oder Neuigkeiten der fashionette AG zu verpassen, registrieren Sie sich bitte hier für alle Investor Relations Mailings.



Über fashionette: Die fashionette AG ist eine führende europäische, datengesteuerte E-Commerce Gruppe für Premium- und Luxus-Modeaccessoires. Auf den Online-Plattformen fashionette.com und Brandfield.com bietet die fashionette-Gruppe nicht nur Inspiration, sondern auch ein ausgewähltes Sortiment an Premium- und Luxus-Modeaccessoires, wie Handtaschen, Schuhe, Kleinlederwaren, Sonnenbrillen, Uhren, Schmuck und Beauty-Produkten von mehr als 300 Marken, einschließlich Eigenmarken. Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung im Bereich Modeaccessoires hat die fashionette AG eine innovative proprietäre IT- und Datenplattform entwickelt, die mithilfe modernster Technologien und künstlicher Intelligenz Kund*innen in ganz Europa den personalisierten Online-Einkauf von Premium- und Luxus-Modeaccessoires ermöglicht. Weitere Informationen zur fashionette AG finden Sie unter corporate.fashionette.com oder auf den Online-Plattformen www.fashionette.com und www.brandfield.com.



