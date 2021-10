NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Der Umsatz des Autokonzerns habe seine Prognose getroffen und sei etwas besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Zudem habe das Unternehmen trotz des operativ ungünstigen Umfeldes den Ausblick bestätigt./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2021 / 07:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2021 / 07:21 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL00150001Q9

STELLANTIS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de