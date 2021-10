DGAP-News: Rentschler Biopharma SE / Schlagwort(e): Personalie

Rentschler Biopharma ernennt Dr. Robert Panting zum General Manager von Rentschler ATMP Ltd., seinem Kompetenzzentrum für Zell- und Gentherapie



Laupheim und Stevenage, Großbritannien, 28. Oktober 2021 - Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) für Biopharmazeutika, gibt die Ernennung von Dr. Robert Panting zum General Manager von Rentschler ATMP[*] Ltd. bekannt. Dr. Panting verantwortet alle Aktivitäten an diesem Kompetenzzentrum, das in Stevenage, Großbritannien, dem größten Hub für Zell- und Gentherapie in Europa, angesiedelt ist. Es wurde gegründet, um zusätzliche Kapazitäten anzubieten und Innovatoren bereits in frühen Entwicklungsphasen neuer Zell- und Gentherapeutika zu unterstützen.

"Ich freue mich sehr, Dr. Panting im Rentschler-Team begrüßen zu dürfen. Er verfügt über die notwendige umfassende Erfahrung, um die Strukturen für einen neuen Standort aufzubauen und ist mit dem Betrieb komplexer Anlagen vertraut. Damit ist Dr. Panting die ideale Besetzung für die Leitung unserer Zell- und Gentherapieanlage", sagte Dr. Frank Mathias, CEO von Rentschler Biopharma. "Wir sind begeistert von den großen Fortschritten, die unsere Tochtergesellschaft in Großbritannien seit ihrer Gründung Anfang des Jahres gemacht hat. Wir freuen uns darauf, diese hochmoderne Anlage aufzubauen und dort virale Vektoren für die klinische Versorgung herzustellen. Dr. Panting wird in seiner Führungsrolle entscheidend dazu beitragen, dieses Projekt bis zur cGMP-Fertigung im Kundenauftrag erfolgreich voranzutreiben."

Vor seinem Eintritt bei Rentschler ATMP war Dr. Panting zehn Jahre bei Fujifilm Diosynth Biotechnologies in den Bereichen Projekt- und Kundenmanagement sowie Geschäftsplanung in leitender Funktion tätig. Zuletzt konzentrierte er sich als Vice President for Program Management and Sales & Operations Planning auf die reibungslose Durchführung von Kundenprojekten. Zudem war er für die kurz- und langfristige Planung der UK-Geschäftstätigkeit des Unternehmens verantwortlich. Außerdem leitete Dr. Panting mehrere bedeutende Infrastruktur- und Reorganisationsprojekte. Zuvor war er als Senior Director of Programs für Kundenprojekte in Großbritannien zuständig. Außerdem implementierte er ein System für das Projekt- und Portfoliomanagement und baute ein hierauf spezialisiertes Team an einem neu erworbenen Standort auf.

Dr. Panting, General Manager von Rentschler ATMP, fügte hinzu: "Ich bin stolz darauf, Teil des Rentschler-Teams zu werden und freue mich auf die spannende Herausforderung, mit Rentschler Biopharma das neue Geschäftsfeld der ATMP-Herstellung zu erschließen. Das Unternehmen genießt in der Branche ein hohes Ansehen. Daher ist es für mich eine hohe Priorität, auch an dem neuen Standort den zuverlässigen, kundenorientierten und qualitativ hochwertigen Service zu bieten, für den Rentschler bekannt ist. Wir wollen dazu beizutragen, neue Angebote zu etablieren, welche die Möglichkeiten dieser hochmodernen Technologie zur Herstellung neuer Modalitäten voll ausschöpfen. Die hohe Nachfrage, die wir bereits für unsere ATMP-Dienstleistungen verzeichnen können, ist überaus motivierend für das gesamte Team."

Rentschler ATMP wurde im Februar 2021 gegründet. Der Standort befindet sich in einer bereits bestehenden Einrichtung, die von Cell and Gene Therapy Catapult (CGT Catapult) im Rahmen eines einzigartigen Kooperationsmodells betrieben wird. Mit den bedeutenden Investitionen in den neuen Standort setzt Rentschler Biopharma seine bewährte Praxis fort, partnerschaftlich mit seinen Kunden zusammenzuarbeiten. So können in seinem neuen Kompetenzzentrum andere Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Team vor Ort daran arbeiten, ihre Ideen im Bereich Zell- und Gentherapie in echte Produkte umzusetzen, die das Potenzial haben, Patienten mit schweren und lebensbedrohlichen Krankheiten zu behandeln oder sogar zu heilen. Rentschler ATMP bietet hierfür ein sehr flexibles Geschäftsmodell, das für die spezifischen Bedürfnisse unterschiedlicher Kunden geeignet ist.



[*] Advanced Therapy Medicinal Products = Neue Modalitäten

Über Rentschler Biopharma

Die Rentschler Biopharma SE ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und ausschließlich auf Kundenprojekte fokussiert. Das Unternehmen bietet Prozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika sowie damit verbundene Beratungsleistungen einschließlich Projektplanung und regulatorische Unterstützung an. Langjährige Erfahrung und exzellente Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden von Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanagementsystem, eine bewährte Philosophie operativer Exzellenz und fortschrittliche Technologien gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklungs- und Produktionsschritt. Um best-in-class Formulierungen entlang der biopharmazeutischen Wertschöpfungskette anbieten zu können, ist das Unternehmen eine strategische Allianz mit der Leukocare AG eingegangen. Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges Familienunternehmen und beschäftigt etwa 1.100 Mitarbeiter am Hauptsitz des Unternehmens in Laupheim, Deutschland sowie einem zweiten Standort in Milford, MA, USA. In Stevenage, UK, gründete Rentschler Biopharma das auf Zell- und Gentherapie spezialisierte Unternehmen Rentschler ATMP Ltd.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rentschler-biopharma.com. Folgen Sie Rentschler Biopharma auf LinkedIn und Facebook.

Kontakt:

Rentschler Biopharma SE

Dr. Cora Kaiser

Senior Director Corporate Communication

Telefon: +49-7392-701-874

communications@rentschler-biopharma.com

Medienanfragen:

MC Services AG

Eva Bauer

Telefon: +49-89-210228-0

rentschler@mc-services.eu



