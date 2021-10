Berlin (ots) -Der Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln, Martin Hikel (SPD), sagte am Donnerstag dem Inforadio vom rbb, eine generelle Impfpflicht (gegen Covid-19) sei vermutlich schwer umzusetzen, aber in einzelnen Berufsgruppen sollte der Druck erhöht werden."Es ist nicht erklärbar, wenn Einzelne in Krankenhäusern noch nicht geimpft sind. Da spreche ich von der Reinigungskraft bis zum Chefarzt. Sämtliche Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten, müssen aus meiner Sicht geimpft sein, um den Virus nicht weiterzutragen."Der SPD-Politiker sagte weiter: "Ähnliches gilt natürlich auch für Menschen, die im pädagogischen Bereich arbeiten: in Schulen, in Kitas." Bei Lehrern sei auf Nachfrage der Großteil geimpft. Bei Erzieherinnen und Erziehern stelle es sich unterschiedlich dar.Das Interview zum Nachhören: https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/int/202110/28/632579.htmlPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5058363