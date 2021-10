Linz (www.anleihencheck.de) - Aufgrund der konjunkturellen Erholung haben die Währungshüter den Bank of Canada (BoC) ihre wöchentlichen Anleihekäufe von 2 Mrd. CAD (Kanadischer Dollar) zur Gänze eingestellt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Leitzins, welcher nun im Fokus der Marktakteure liegen dürfte, solle hingegen bis zu einem nachhaltigen Erreichen des 2-Prozent-Inflationsziels beibehalten werden. Die Notenbanker würden dies für Mitte 2022 erwarten - für CAD-Verkäufer dürften sich ob dieser Entwicklungen Chancen ergeben. (28.10.2021/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...