FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 28.10.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1400 (1350) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SOFTCAT PRICE TARGET TO 2010 (1950) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES RPS GROUP PRICE TARGET TO 145 (130) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 760 (858) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 720 (750) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 1780 (1840) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 210 (240) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 6100 (5700) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 160 (165) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 1330 (1310) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 100 (110) PENCE - 'BUY' - SHORE CAPITAL RAISES WPP TO 'BUY' ('HOLD')



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de