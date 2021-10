EQS Group-News: Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

ryd und Sunrise vernetzen Autos



28.10.2021 / 11:15



Das Start-Up ryd vernetzt künftig Autos mit Sunrise SIM-Karten. Standort des Fahrzeugs, Fahrstatistiken u.v.m sind auf Knopfdruck abrufbar.

ryd ist die grösste, markenunabhängige Connected-Car-Plattform Europas. ryd vernetzt Autos mit Fahrerinnen und Fahrern, Versicherern, Werkstätten und weiteren Partnern. Zusätzlich ermöglicht ryd digitales Bezahlen an der Tankstelle. Mit ryd kann Kraftstoff per Smartphone oder Bordcomputer vom Auto aus, bezahlt werden.

Sunrise UPC bietet das beste Netz für IoT-Projekte, auch international dank starken Partnern wie Vodafone. Business IoT connect bietet eine komfortable, einfache und übersichtliche IoT-Connectivity-Plattform, mit der IoT SIM-Karten aktiviert und überwacht werden können. «Unser hervorragendes Netz bietet unseren Kunden die beste Voraussetzung für ihre IoT-Projekte. Mit unseren Sunrise SIM-Karten liefern wir die Connectivity für die innovative ryd box und machen aus herkömmlichen Autos SmartCars», freut sich Robert Wigger, Chief Business Officer von Sunrise UPC. ryd ist eine 360°-Lösung rund um das Thema Auto. Mit Hilfe der ryd Box, die an der OBD-Schnittstelle (On-Board Diagnose) eingesteckt wird, mit einer Sunrise SIM-Karte und der ryd app haben Autofahrerinnen und Autofahrer viele praktische Tools zur Hand, wie zum Beispiel ihr Auto gegen Diebstahl zu sichern, digitales Fahrtenbuch zu führen, die Autobatterie zu checken, und vieles mehr. Mit ryd pay bezahlt die Autofahrerin oder der Autofahrer direkt an der Zapfsäule oder im Auto und spart sich den Weg sowie das Schlangestehen in den Tankstellen-Shops. Schnell, komfortabel und sicher dank Sicherheits- und Verschlüsselungs-mechanismen nach Bankenstandard. «ryd ermöglicht es den Kundinnen und Kunden, dank modernster Technik, innovativen Features und einer informativen App das eigene Auto zum SmartCar zu machen. Dank der Zusammenarbeit mit Sunrise UPC können Autos (Benziner ab 2001 bzw. Dieselautos 2004) mit Hilfe der ryd Box, in der neu eine Sunrise SIM Karte steckt und die am OBD2-Stecker des Autos angeschlossen wird, schnell und einfach vernetzt werden - unabhängig von Marke oder Modell», erklärt Andreas Schumacher, CEO von ryd suisse. Diese Features bietet ryd in der Schweiz an Das Auto wird dank innovativen Funktionalitäten zum Smart-Car, das eine sorgenfreie und sichere Fahrt bietet: Ortung und Sicherheit: Dank der «Parken & Finden»-Funktion weiss man immer, wo das Auto steht, durch GPS-Tracking mit Diebstahl-Alarm ist man immer auf der sicheren Seite

Wartung und Technik: automatischer Autobatterie-Check, Meldung bei kritischem Zustand, Kilometer- und Tankfüllstandanzeige, Spritverbrauch im Überblick

Echtzeit-Interaktion: Fahrzeug- und Fahr-Statistiken abfragen

Organisation und Kostenkontrolle: Tankstellen in der Nähe finden und sich dorthin navigieren lassen, digitales Fahrtenbuch nutzen und Kosten kontrollieren

Belohnungssystem: «ryd points» für vorausschauendes und sicheres Fahrverhalten. Mit den «ryd points» gibt es Rabatte/Discounts bei Partnern unterschiedlicher Branchen (z.B. Dein Deal oder Qualitpet)

Modulares Telematikangebot für Flotten: Live Standort, Kostenmanagement, Fahrverhalten, Crash Detection Das Angebot steht ab sofort unter ch.ryd.one in einer Basisversion in der Deutschschweiz bereit - weitere Ausbauschritte sind bereits geplant. Business IoT connect Das mehrfach ausgezeichnete Mobilnetz von Sunrise bietet mit einem breiten Spektrum von Verbindungstechnologien - von 2G, 3G, 4G, 5G bis zu NarrowBand IoT und Cat-M1 - jederzeit das beste Netzwerk für IoT-Projekte. Dies auch international dank starken Partnern wie Vodafone. Die Connectivity Management Plattform (CMP) Business IoT connect ermöglicht den IoT-Kunden das selbständige Aktivieren und Verwalten von SIM-Karten per Mausklick (50 bis mehrere 100'000 Verbindungen sind möglich). Die vorhandenen Applikationen können via API (Application Programming Interface) angebunden werden. Die Business IoT connect Plattform wird in Sunrise Datacentern in der Schweiz redundant gehostet und bietet damit höchste Sicherheit und Verfügbarkeit. Business IoT connect ist ein Managed Service mit 7x24 Helpdesk und Netzwerküberwachung. Pressemitteilung (pdf) Sunrise UPC Media Relations media@sunrise.net

Telefon: 0800 333 000 ryd suisse Andreas Schumacher - CEO Andreas.schumacher@ryd.one Telefon: 079 193 31 69 ryd suisse ryd ist ein Produkt der ThinxNet GmbH, ein schnell wachsendes IoT/FinTech Start-up aus München. 2014 gegründet, bringt ThinxNet die digitale Zukunft auf die Straße. ryd ist eine Connected Car Plattform mit den Schwerpunkten ryd pay und ryd box. ryd pay ist die grösste markenübergreifende Lösung für mobiles Bezahlen direkt an der Zapfsäule. Die ryd box, ein OBD2-Stecker, verwandelt Autos in SmartCars. ryd macht Autofahren besser und komfortabler. ryd ist bereits in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Portugal und Spanien aktiv und rollt kontinuierlich in weitere europäische Länder aus.

