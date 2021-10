DJ EANS-Stimmrechte: Wienerberger AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

=------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Dublin, Ireland, 27.10.2021 Meldung erfolgt nach Fristablauf Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt. 1. Emittent: Wienerberger AG 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person Name: FMR LLC Sitz: Wilmigton Staat: USA 4. Namen der Aktionäre: Refer to chain of controlled undertakings 5. Datum der Schwellenberührung: 20.10.2021 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person ______________________________________________________________________________ | | |Prozentanteile| | | | | | der | | | | | | Stimmrechte, | | | | |Prozentanteile| die die | | | | | der | Finanz-/ | |Gesamtzahl der| | | Stimmrechte, | sonstigen |Summe von | Stimmrechte | | |die zu Aktien | Instrumente |7.A + 7.B in %|des Emittenten| | |gehören (7.A) |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________| | Situation am Tag | | | | | | der | 5,01 % | 0,00 %| 5,01 % |115 187 982 | |Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________| |Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 4,87 % | 0,00 %| 4,87 % | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________| Zwtl.: Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: _____________________________________________________________________________ |A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören________________________________________| | |Anzahl_der_Stimmrechte________|Prozentanteil_der_Stimmrechte_| | | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | |ISIN der Aktien| (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | |_______________|_____2018)_____|____2018)_____|_____2018)_____|____2018)_____| |AT0000831706___|_______________|5_769_169_____|_______________|5,01_%________| |Subsumme_A_____|__________5_769_169___________|____________5,01_%____________| _____________________________________________________________________________ |B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018| | | | | Anzahl der | | |Art des | | |Stimmrechte die |Prozentanteil der| |Instruments|Verfalldatum| Ausübungsfrist|erworben werden |Stimmrechte | |___________|____________|_________________|_____können_____|_________________| |___________|____________|_________________|________________|_________________| |________________________|_____Subsumme_B.1|________________|_________________| ______________________________________________________________________________ |B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_| |Art des | | |Physisches |Anzahl der |Prozentanteil| |Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist|oder Cash |Stimmrechte| der | |___________|____________|______________|Settlement__|___________|_Stimmrechte_| |___________|____________|______________|____________|___________|_____________| |_______________________________________|Subsumme_B.2|___________|_____________| 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/ oderFinanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der oberstenkontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: ______________________________________________________________________________ | | | | | Direkt | | | | | | Direkt | gehaltene | | | | |Direkt | gehaltene | Finanz-/ |Total von | | Ziffer | Name |kontrolliert| Stimmrechte | sonstig e |beiden (%) | | | |durch Ziffer|in Aktien (%)|Instrumente | | |_________|_____________|____________|_____________|_____(%)_____|_____________| |____1____|FMR_LLC______|____________|_____________|_____________|_____________| | 2 |FIAM Holdings| 1 | | | | |_________|LLC__________|____________|_____________|_____________|_____________| |____3____|FIAM_LLC_____|_____2______|_______0,62_%|_____________|_______0,62_%| | |Fidelity | | | | | | |Institutional| | | | | | |Asset | | | | | | 4 |Management | 2 | 0,46 %| | 0,46 %| |_________|Trust_Company|____________|_____________|_____________|_____________| | |Fidelity | | | | | | |Management & | | | | | | 5 |Research | 1 | 2,17 %| | 2,17 %| |_________|Company_LLC__|____________|_____________|_____________|_____________| | |FMR | | | | | | |Investment | | | | | | 6 |Management | 2 | 1,76 %| | 1,76 %| |_________|(UK)_Limited_|____________|_____________|_____________|_____________| |_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________| 9. 