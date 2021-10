Dogecoin war gestern, der neue Star der Krypto-Welt heisst Shiba Inu. Der "Spaß"-Coin war in dieser Woche zeitweise mehr wert als die Deutsche Bank, aber solche Vergleiche schocken in der Krypto-Welt so schnell niemanden mehr . Handeln könnt ihr den Shiba-Coin übrigens seit einiger Zeit bei eToro. Die Krypto-Handelsplattform hat Shiba schon im Sommer gelistet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...