Um 11:33 liegt der ATX TR mit -0.86 Prozent im Minus bei 7565 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Strabag mit +2.36% auf 37.875 Euro, dahinter Warimpex mit +1.88% auf 1.2225 Euro und CA Immo mit +1.23% auf 37.15 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15685 (+0.04%, Ultimo 2020: 13719). - Aktienturnier-Finale RBI vs. Andritz heute gestartet- Börsen-Kurier: Chartreading bei Valneva, Flughafen-Boss im Interview, Immofinanz- PIR-News: FACC, Marinomed, Sportradar, Research zu A1 Telekom Austria, Wolftank- Kurze zu Amag, Bawag, bet-at-home, voestalpine- Unser Robot sagt: Porr, Marinomed, RBI und weitere Aktien auffällig; Johann Strobl führt im CEO-Ranking- We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: Baader Bank, Beaconsmind und CA Immo- Smeil ...

