Nach einem fulminanten ersten Halbjahr machte sich bei der Aktie von BioNTech ab August Katerstimmung breit. Das lag zum einen an einer abnehmenden Impfbereitschaft, zum anderen an immer neuen Meldungen über Nebenwirkungen bei den Corona-Impfungen sowie der simplen Tatsache, dass aufgrund gesunkener Infektionszahlen die Pandemie immer weniger bedrohlich wirkte.Letzteres hat sich in den vergangenen Tagen allerdings wieder einmal grundlegen verändert. In Europa schnellen die Fallzahlen wieder teilweise unkontrolliert in die Höhe. Vor allem in Osteuropa spitzt die Lage ...

