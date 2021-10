DJ SENTIMENT/Privatanleger für den DAX extrem bullisch

FRANKFURT (Dow Jones)--Privatanleger in Deutschland werden noch optimistischer. Während sich der DAX kaum von der Stelle bewegt, sind nun über 57 Prozent dieser Anlegergruppe im Lager der Bullen angesiedelt. Für Sentiment-Analyst Joachim Goldberg scheint der Drang nach Gewinnmitnahmen derzeit noch nicht so ausgeprägt zu sein. Das neutrale Lager ist dagegen wie leergefegt, mit nur noch 18 Prozent der Befragten ist es wieder einmal auf dem niedrigsten Niveau des Jahres.

Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, stieg der "Bullenanteil" der Privatanleger um weitere 4 Prozentpunkte auf 57 Prozent, damit rechnet nun mehr als die Hälfte mit steigenden Kursen. Das Lager der Bären stieg um 3 Prozentpunkt auf 25 Prozent, während der Anteil des neutralen Lagers um sieben Prozentpunkte auf nur noch 18 Prozent fiel.

An der Wall Street scheinen die Bullen die jüngsten Rekordstände dagegen genutzt zu haben, Gewinne mitzunehmen. Laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey fiel hier der Anteil der Bullen von 46,9 auf 39,8 Prozent. Im Lager der Pessimisten befinden sich nun 29,4 (27,8) Prozent. Von der Seitenlinie schauen 25,4 Prozent dem Treiben an der Wall Street zu - nach 30,3 Prozent in der Vorwoche.

