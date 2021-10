NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Sowohl die Sparte Consumer als auch die Sparte Tesa hätten im abgelaufenen Quartal die durchschnittlichen Analystenschätzungen (Konsens) verfehlt, schrieb Analystin Emma Letheren in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Zwar habe der Konsumgüter- und Klebstoffhersteller seine Jahresprognose angehoben, doch auch die neue Prognosespanne liege unter der Konsenserwartung./ck/mis



